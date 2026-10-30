Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Sở Y tế TP.HCM: Hiệu quả nâng cao y tế cơ sở phải đo bằng kết quả chăm sóc sức khỏe người dân

tác giả
XUÂN MAI
XUÂN MAI
XUÂN MAI

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nhấn mạnh nâng cao chất lượng y tế cơ sở cần sự gắn kết giữa ba chủ thể: Sở Y tế điều phối bệnh viện, chính quyền địa phương và trạm y tế. Hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả chăm sóc sức khỏe người dân.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nhấn mạnh sự phát triển bền vững của y tế cơ sở phải từ cả ba chủ thể: Sở Y tế điều phối bệnh viện, chính quyền địa phương và trạm y tế - Ảnh: HỮU DUY

Sau lễ triển khai chương trình luân phiên bác sĩ đến công tác tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu năm 2026 - đợt 1, ngày 30-10, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nêu về tầm quan trọng giữa ba chủ thể để nâng cao chất lượng y tế cơ sở gồm: Sở Y tế, chính quyền địa phương và trạm y tế.

Theo đó Sở Y tế điều phối các bệnh viện công lập đồng hành, hỗ trợ chuyên môn. Chính quyền địa phương bảo đảm điều kiện hoạt động và trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện. Còn trạm y tế chủ động tiếp nhận hỗ trợ, nâng cao năng lực và đổi mới phương thức chăm sóc.

Ba trụ cột này tạo thành "kiềng ba chân", cùng chịu trách nhiệm để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay tại nơi sinh sống.

Ông Thượng nhắc lại một trong những bài học quan trọng từ thực tiễn triển khai các chương trình y tế cộng đồng tại TP.HCM là bên cạnh sự hỗ trợ chuyên môn của ngành y tế, nhất thiết phải có sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên và trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Đồng thời chính trạm y tế phải chủ động đổi mới, chuyển sự hỗ trợ thành năng lực phục vụ người dân.

Vì vậy sự phát triển bền vững của y tế cơ sở cần được xây dựng trên một cơ chế phối hợp rõ trách nhiệm, có kế hoạch chung và được đánh giá bằng kết quả chăm sóc sức khỏe người dân.

Với Sở Y tế, Giám đốc sở cho biết thêm TP.HCM có hệ thống bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập với đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm.

Trách nhiệm của sở là tổ chức, điều phối nguồn lực này để hỗ trợ trạm y tế theo nhu cầu thực tế, bảo đảm đúng năng lực, đúng địa bàn và hạn chế chồng chéo.

Thông qua chương trình kết nối các bệnh viện với 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu, sở phân công bệnh viện đa khoa đồng hành với từng trạm, đồng thời huy động các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ toàn mạng lưới theo lĩnh vực. Mỗi trạm y tế nhờ đó có đầu mối hỗ trợ thường xuyên và được tiếp cận nguồn lực chuyên môn cần thiết.

Để ba trụ cột gắn kết vững chắc, theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cần có kế hoạch chung, đầu mối phối hợp và cơ chế giải quyết công việc rõ ràng. 

Việc Sở Y tế xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp với UBND xã, phường, đặc khu trong chỉ đạo triển khai chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế là bước cụ thể hóa yêu cầu này.

Đặc biệt chú ý kết quả phối hợp phải thể hiện qua mức độ cải thiện năng lực của trạm và chất lượng chăm sóc: người dân có được phát hiện nguy cơ sớm hơn, người mắc bệnh mạn tính có được theo dõi đều đặn, người cao tuổi có được chăm sóc phù hợp và người bệnh có được chuyển viện kịp thời khi cần.

"“Kiềng ba chân” chỉ vững khi mỗi chủ thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình và cùng hướng đến một kết quả chung. Khi sự phối hợp ấy trở thành nền nếp, các chương trình y tế cộng đồng sẽ tạo được sự tiếp nối sau mỗi đợt triển khai.

Người dân được theo dõi sức khỏe lâu dài, được hỗ trợ đúng lúc và được chăm sóc ngày càng tốt hơn ngay tại nơi sinh sống. Đó chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của y tế cơ sở", ông Thượng nêu.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói về nâng cao y tế cơ sở: 'Hiệu quả cuối cùng phải đo bằng kết quả chăm sóc sức khỏe người dân' - Ảnh 2.TP.HCM đưa 79 bác sĩ giàu kinh nghiệm về làm việc tại 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực

Ngành y tế TP.HCM luân phiên 79 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa giàu kinh nghiệm từ các bệnh viện về công tác tại 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực. Đợt 1 được kỳ vọng sẽ tạo mô hình mẫu để nhân rộng, nâng cao năng lực y tế cơ sở và chất lượng khám sức khỏe ban đầu.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tăng Chí Thượng chính quyền trạm y tế kết quả y tế cơ sở

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất