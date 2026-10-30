Sở Y tế TP.HCM: Hiệu quả nâng cao y tế cơ sở phải đo bằng kết quả chăm sóc sức khỏe người dân

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nhấn mạnh sự phát triển bền vững của y tế cơ sở phải từ cả ba chủ thể: Sở Y tế điều phối bệnh viện, chính quyền địa phương và trạm y tế - Ảnh: HỮU DUY



Sau lễ triển khai chương trình luân phiên bác sĩ đến công tác tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu năm 2026 - đợt 1, ngày 30-10, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nêu về tầm quan trọng giữa ba chủ thể để nâng cao chất lượng y tế cơ sở gồm: Sở Y tế, chính quyền địa phương và trạm y tế.

Theo đó Sở Y tế điều phối các bệnh viện công lập đồng hành, hỗ trợ chuyên môn. Chính quyền địa phương bảo đảm điều kiện hoạt động và trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện. Còn trạm y tế chủ động tiếp nhận hỗ trợ, nâng cao năng lực và đổi mới phương thức chăm sóc.

Ba trụ cột này tạo thành "kiềng ba chân", cùng chịu trách nhiệm để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay tại nơi sinh sống.

Ông Thượng nhắc lại một trong những bài học quan trọng từ thực tiễn triển khai các chương trình y tế cộng đồng tại TP.HCM là bên cạnh sự hỗ trợ chuyên môn của ngành y tế, nhất thiết phải có sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên và trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Đồng thời chính trạm y tế phải chủ động đổi mới, chuyển sự hỗ trợ thành năng lực phục vụ người dân.

Vì vậy sự phát triển bền vững của y tế cơ sở cần được xây dựng trên một cơ chế phối hợp rõ trách nhiệm, có kế hoạch chung và được đánh giá bằng kết quả chăm sóc sức khỏe người dân.

Với Sở Y tế, Giám đốc sở cho biết thêm TP.HCM có hệ thống bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập với đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm.

Trách nhiệm của sở là tổ chức, điều phối nguồn lực này để hỗ trợ trạm y tế theo nhu cầu thực tế, bảo đảm đúng năng lực, đúng địa bàn và hạn chế chồng chéo.

Thông qua chương trình kết nối các bệnh viện với 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu, sở phân công bệnh viện đa khoa đồng hành với từng trạm, đồng thời huy động các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ toàn mạng lưới theo lĩnh vực. Mỗi trạm y tế nhờ đó có đầu mối hỗ trợ thường xuyên và được tiếp cận nguồn lực chuyên môn cần thiết.

Để ba trụ cột gắn kết vững chắc, theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cần có kế hoạch chung, đầu mối phối hợp và cơ chế giải quyết công việc rõ ràng.

Việc Sở Y tế xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp với UBND xã, phường, đặc khu trong chỉ đạo triển khai chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế là bước cụ thể hóa yêu cầu này.

Đặc biệt chú ý kết quả phối hợp phải thể hiện qua mức độ cải thiện năng lực của trạm và chất lượng chăm sóc: người dân có được phát hiện nguy cơ sớm hơn, người mắc bệnh mạn tính có được theo dõi đều đặn, người cao tuổi có được chăm sóc phù hợp và người bệnh có được chuyển viện kịp thời khi cần.

"“Kiềng ba chân” chỉ vững khi mỗi chủ thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình và cùng hướng đến một kết quả chung. Khi sự phối hợp ấy trở thành nền nếp, các chương trình y tế cộng đồng sẽ tạo được sự tiếp nối sau mỗi đợt triển khai.

Người dân được theo dõi sức khỏe lâu dài, được hỗ trợ đúng lúc và được chăm sóc ngày càng tốt hơn ngay tại nơi sinh sống. Đó chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của y tế cơ sở", ông Thượng nêu.