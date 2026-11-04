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Lan tỏa yêu thương, gìn giữ di sản và phòng chống ma túy học đường

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Một số Đoàn phường, xã tại TP.HCM đã tổ chức các hoạt động như hành trình tìm hiểu di sản văn hóa, hoạt động chăm lo học sinh khó khăn đến tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học, thể hiện tinh thần tình nguyện bằng những việc làm hướng đến cộng đồng.

Tình nguyện và phòng chống ma túy trong học đường: Hành trình yêu thương tại TP . HCM - Ảnh 1.

Đoàn phường Phú Thạnh (TP.HCM) phối hợp Đoàn xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình "Vì đàn em thân yêu" trao quà, học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: P.T

Từ hành trình về nguồn đến những suất học bổng nghĩa tình

Hưởng ứng phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", tuổi trẻ phường Phú Thạnh (TP.HCM) vừa tổ chức Hành trình sức trẻ Phú Thạnh lần 3 năm 2026 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Tại đây, đoàn viên, thanh niên được tham quan quần thể di tích, nghe giới thiệu về quá trình phát hiện, khai quật, những dấu tích kiến trúc cổ và các hiện vật khảo cổ được lưu giữ. Qua những câu chuyện về đời sống văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật kiến trúc của cư dân cổ, các bạn trẻ có thêm hiểu biết về những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất này.

Không chỉ là chuyến tham quan, hành trình còn góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên trong gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Cũng dịp này, Đoàn phường Phú Thạnh phối hợp Đoàn xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình "Vì đàn em thân yêu" tại Trường tiểu học Lê Lợi.

Tại chương trình, ban tổ chức trao 50 phần quà nhu yếu phẩm đến các gia đình có con em là học sinh khó khăn và 5 suất học bổng "Nụ cười hồng", mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành cho những học sinh vượt khó, đạt thành tích tốt trong học tập.

Bên cạnh những phần quà, các em còn được tham gia trò chơi tập thể, hoạt động vui chơi có quà thưởng.

Tình nguyện và phòng chống ma túy trong học đường: Hành trình yêu thương tại TP . HCM - Ảnh 2.
Tình nguyện và phòng chống ma túy trong học đường: Hành trình yêu thương tại TP . HCM - Ảnh 3.
Tình nguyện và phòng chống ma túy trong học đường: Hành trình yêu thương tại TP . HCM - Ảnh 4.
Tình nguyện và phòng chống ma túy trong học đường: Hành trình yêu thương tại TP . HCM - Ảnh 5.
Tình nguyện và phòng chống ma túy trong học đường: Hành trình yêu thương tại TP . HCM - Ảnh 6.
Tình nguyện và phòng chống ma túy trong học đường: Hành trình yêu thương tại TP . HCM - Ảnh 7.

Hành trình về nguồn và chương trình "Vì đàn em thân yêu" do Đoàn phường Phú Thạnh (TP.HCM) tổ chức - Ảnh: P.T

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Tại Trường THPT Phú Mỹ, Đoàn phường Phú Mỹ (TP.HCM) đã tổ chức chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học đường năm 2026, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại chương trình, cán bộ Công an phường Phú Mỹ đã thông tin đến học sinh những quy định pháp luật về phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy tổng hợp và các loại ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống.

Đặc biệt, học sinh được hướng dẫn nhận diện những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ, trang bị kỹ năng từ chối, phòng tránh và xử lý tình huống khi gặp nguy cơ. Báo cáo viên cũng lưu ý các em cần kịp thời thông tin cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Thông qua hoạt động, tổ chức Đoàn mong muốn giúp học sinh nâng cao nhận thức pháp luật, chủ động bảo vệ bản thân và bạn bè trước hiểm họa ma túy, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Tình nguyện và phòng chống ma túy trong học đường: Hành trình yêu thương tại TP . HCM - Ảnh 8.
Tình nguyện và phòng chống ma túy trong học đường: Hành trình yêu thương tại TP . HCM - Ảnh 9.
Tình nguyện và phòng chống ma túy trong học đường: Hành trình yêu thương tại TP . HCM - Ảnh 10.
Tình nguyện và phòng chống ma túy trong học đường: Hành trình yêu thương tại TP . HCM - Ảnh 11.

Chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học đường năm 2026 do Đoàn phường Phú Mỹ (TP.HCM) tổ chức - Ảnh: P.M

Tình nguyện và phòng chống ma túy trong học đường: Hành trình yêu thương tại TP . HCM - Ảnh 12.Ra mắt không gian tuyên truyền phòng, chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 27-10, phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) ra mắt 'Không gian lưu động tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội' tại nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

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KIM ANH
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    Chủ đề: Về nguồn di sản ma túy TP Hồ Chí Minh kỹ năng

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