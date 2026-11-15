Kinh nghiệm du học của học sinh 14 tuổi giành học bổng ASEAN toàn phần đến Singapore

Hứa Khoa Minh từng giành học bổng ASEAN năm 2024 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Đó là câu chuyện được bạn Hứa Khoa Minh - học sinh giành Học bổng ASEAN năm 2024 và sang Singapore học tập từ tuổi 14, chia sẻ trong sự kiện giao lưu mới đây tại TP.HCM khi nói về những thử thách phía sau một suất học bổng du học với những bạn tuổi teen.

Học bổng ASEAN là một trong những chương trình học bổng toàn phần danh giá nhất do Bộ Giáo dục Singapore cấp cho học sinh xuất sắc đến từ các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam, để theo học chương trình trung học và dự bị đại học tại Singapore.

Trước khi sang Singapore, Khoa Minh đã có nhiều thành tích trong học tập với nhiều học bổng trong nước, từng nổi tiếng trên sóng chương trình truyền hình với biệt danh "Cậu bé biết tuốt". Minh còn đồng sáng lập dự án iClass, cùng các bạn tổ chức hoạt động ôn tập miễn phí và gây quỹ hỗ trợ trẻ em.

Tuy nhiên, theo Minh, thành tích học tập tốt và việc vượt qua kỳ thi tuyển chọn học bổng chưa bảo đảm một học sinh sẽ thích nghi được với cuộc sống du học.



Minh đã gặp một số học sinh Việt Nam sang Singapore bằng học bổng ASEAN, hồ sơ rất tốt, nhưng chỉ sau khoảng một năm bắt đầu sợ cuộc sống ở nước ngoài, khó hòa nhập và kết quả học tập dần đi xuống.

Minh cũng thấy có những trường hợp sa đà vào game, không quản lý được thời gian, ảnh hưởng đến việc học và cuối cùng phải trở về nước. Bởi học sinh nhận học bổng vẫn phải đáp ứng những yêu cầu về kết quả học tập trong suốt thời gian ở Singapore.

"Học bổng chỉ là bước đệm để mình đến Singapore, chứ không phải đích đến", Minh nói.



Sự kiện trải nghiệm học tập quốc tế tại Đại học Quốc gia Singapore - Ảnh: NUS

Từ góc nhìn phụ huynh, ông Hứa Phương Toàn, cha của Khoa Minh, cho rằng gia đình cần chuẩn bị cho con nhiều hơn kiến thức và ngoại ngữ trước khi quyết định cho du học ở tuổi thiếu niên. "Đi du học ở tuổi 14 rất khác với tuổi 18", ông nói.



Theo ông Toàn, ở tuổi 14-15, nhiều học sinh vẫn quen được cha mẹ chăm sóc và hỗ trợ giải quyết các vấn đề hằng ngày. Khi sang nước ngoài, những va chạm với những cô cậu tuổi teen đôi khi bắt đầu từ các chuyện rất nhỏ trong ký túc xá: giờ tắt đèn, dọn đồ ngăn nắp, quét nhà sạch sẽ...

Vì vậy, ông Toàn cho rằng gia đình cũng cần chuẩn bị tâm lý để con đối diện với khó khăn, biết tìm kiếm sự hỗ trợ và tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.



"Nếu con rất giỏi nhưng không thật sự muốn đi thì không nên ép", ông Toàn nói.

Theo ông, quyết định cho con du học cần xuất phát từ mong muốn của chính đứa trẻ, cùng sự chuẩn bị đủ kỹ để con tự học, tự sống và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.



Ông Hứa Phương Toàn cho rằng tâm lý của các em du học tuổi 14 sẽ rất khác với những bạn du học tuổi 18 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Dành thời gian chuẩn bị Để giành Học bổng ASEAN năm 2024, Khoa Minh đã dành khoảng một năm chuẩn bị, bắt đầu từ giai đoạn chuyển từ lớp 7 lên lớp 8. Trong đó, 3-4 tháng cuối là thời gian tập trung ôn luyện cao độ. Hai cha con còn cùng ôn tập tại nhà. Sang Singapore, Minh "đúc kết" du học không nên chỉ xoay quanh điểm số. Học sinh có thể tham gia các câu lạc bộ, hoạt động cộng đồng, chương trình phát triển năng lực lãnh đạo và những dự án nghiên cứu. Một số hoạt động tạo cơ hội để học sinh trình bày kết quả nghiên cứu, tiếp xúc với đại diện các trường đại học như Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Công nghệ Nanyang...

Công thức '4 sẵn sàng' trước khi cho con du học TS Đinh Hoàng Hà - Giám đốc Hanbridge Institute (Singapore) tại Việt Nam - đưa ra công thức "4 sẵn sàng" dành cho các gia đình có ý định cho con du học từ bậc phổ thông. Trong đó, hai sẵn sàng đầu tiên dành cho con cái, hai sẵn sàng sau dành cho cha mẹ. Một là, sẵn sàng sống độc lập, có khả năng tự chăm sóc bản thân, quản lý sinh hoạt và giải quyết các vấn đề hằng ngày. Hai là, sẵn sàng hòa nhập, có khả năng ngoại ngữ, thích ứng với môi trường học tập, văn hóa và quy định của nước sở tại. Ba là, sẵn sàng tài chính, tính toán kinh phí cho toàn bộ lộ trình du học và các khoản phát sinh. Bốn là, sẵn sàng xa con, chuẩn bị tâm lý để con sống tự lập, tự giải quyết khó khăn khi không có cha mẹ bên cạnh.