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Chính sách visa, chi phí khiến du học Úc mất điểm

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Tỉ lệ người có ý định du học chọn Úc là điểm đến ưu tiên giảm từ 31% xuống 24% trong 6 tháng, trong lúc Anh và Mỹ cùng tăng lên 21%.

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Du học sinh tại Úc - Ảnh: STUDY AUSTRALIA

Theo kết quả khảo sát Emerging Futures (Những xu hướng tương lai) được IDP Education công bố ngày 27-10, khả năng được cấp visa, chi phí và cơ hội việc làm đang ảnh hưởng đến quyết định chọn nơi du học. 

Khảo sát thu thập 4.834 phản hồi từ người học tại 106 quốc gia từ ngày 18-8 đến 16-9-2026, được giới thiệu nhân Hội nghị Giáo dục quốc tế Úc tại Sydney.

Sau 6 tháng, tỉ lệ chọn Úc là điểm đến đầu tiên giảm 7 điểm phần trăm, tương đương gần 23% so với lần khảo sát trước. Tỉ lệ chọn Anh tăng từ 19% lên 21%, còn Mỹ tăng từ 14% lên 21%. Khoảng cách giữa Úc với hai nước này hiện còn 3 điểm phần trăm.

Úc vẫn đứng đầu về tỉ lệ người đưa nước này vào danh sách cân nhắc với 54%, giảm 5 điểm phần trăm. Tuy nhiên, người học có thể cùng lúc tìm hiểu vài quốc gia trước khi quyết định nơi ưu tiên nộp hồ sơ.

Visa đang được người học tính đến ngay từ bước chọn nước. Theo IDP, 51% người đang tìm hiểu hoặc đã nộp hồ sơ cho biết khả năng được cấp visa ảnh hưởng lớn đến danh sách điểm đến họ cân nhắc.

Trong nhóm đã nộp hồ sơ, 47% xem xét cơ hội được cấp visa trước hoặc ngay trong lúc lập danh sách quốc gia muốn đến.

Điểm đánh giá chính sách dành cho sinh viên quốc tế của Úc giảm từ 6,6 xuống 6,3, cũng là quốc gia duy nhất có chỉ số này giảm trong khảo sát. 

Ông Simon Emmett - Giám đốc phụ trách đối tác của IDP Education - cho rằng việc liên tục thay đổi quy định đang ảnh hưởng đến quyết định của người học. Ông cảnh báo việc thu hút người học trở lại sẽ rất khó một khi họ đã chọn quốc gia khác.

"Những sinh viên giỏi nhất thế giới có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết và lúc này Úc đang khiến mình khó được lựa chọn hơn", ông Emmett nói.

Nỗi lo chi phí du học

Chi phí là một mối lo khác. Theo The PIE News, một phần tư người chọn Úc là điểm đến ưu tiên xem chi phí sinh hoạt là lo ngại lớn nhất, tỉ lệ cao nhất trong bốn thị trường du học chính được so sánh.

Trên toàn khảo sát, tỉ lệ người không còn cân nhắc học tập quốc tế tăng từ 11% lên 16% so với đợt trước.

Với sinh viên đang ở Úc, thực tế tìm việc cũng có khoảng cách so với kỳ vọng. Gần một nửa nhận xét tìm việc bán thời gian hoặc việc làm sau tốt nghiệp khó hơn hoặc khó hơn nhiều so với dự tính. Hơn một phần ba gặp khó với chi phí sinh hoạt.

Người học cũng tìm các cách khác để tiếp cận chương trình quốc tế. 59% người có ý định du học sẵn sàng cân nhắc học tại cơ sở ở nước ngoài của một trường đại học, tăng từ 52% ở khảo sát trước. Và giảm tổng chi phí là động lực lớn nhất để cân nhắc lựa chọn này.

Visa, chi phí khiến du học Úc mất điểm - Ảnh 3.Vì sao Úc khuyến cáo không cho học sinh tiểu học dùng AI?

Cơ quan Nghiên cứu giáo dục Úc cảnh báo học sinh có thể phụ thuộc AI khi làm bài, đồng thời khuyến cáo phụ huynh không để con tự do sử dụng các công cụ AI mở tại nhà.

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TRỌNG NHÂN
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    Chủ đề: du học úc

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