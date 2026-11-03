Du học Úc có thể phải gửi trước 50-100% học phí và sinh hoạt phí

Du học sinh tại Úc - Ảnh: THE AUSTRALIAN

Bộ Nội vụ Úc vừa mở đợt tham vấn sửa đổi yêu cầu xét thị thực du học, tập trung vào xác định mục đích học tập thực sự của người xin visa và khả năng tài chính.

Động thái này diễn ra sau khi Úc áp dụng một loạt quy định mới từ đầu tháng 10, ảnh hưởng đến sinh viên đại học, người học tiếng Anh, học viên sau đại học và những người dự định ở lại làm việc sau tốt nghiệp.

Đề xuất du học sinh gửi trước tiền học vào ngân hàng Úc

Theo tài liệu tham vấn của Bộ Nội vụ Úc được PIE News đưa tin, chính phủ đang xem xét bốn phương án mới về chứng minh tài chính.

Một phương án yêu cầu người xin visa gửi 50% tổng học phí và chi phí sinh hoạt của toàn bộ khóa học vào tài khoản ngân hàng tại Úc, duy trì ít nhất một tháng. Việc rút tiền sẽ được thực hiện theo lịch trình quy định.

Phương án thứ hai cũng yêu cầu gửi 50% nhưng phải duy trì trong ba tháng, không bắt buộc hạn chế rút tiền. Phương án thứ ba yêu cầu gửi 100% học phí và chi phí sinh hoạt của năm đầu tiên trong ba tháng.

Phương án còn lại xem xét sử dụng các khoản vay giáo dục, học bổng hoặc nguồn tài chính được công nhận để chứng minh khả năng chi trả.

Bộ Nội vụ Úc cũng đề xuất kiểm tra kỹ hơn hồ sơ tài chính của người xin visa từ những quốc gia thuộc nhóm rủi ro cao, trong đó có thể yêu cầu cung cấp lịch sử giao dịch ngân hàng sáu tháng.

Các phương án này chưa được thông qua. Chính phủ Úc nhận góp ý đến ngày 23-11-2026 trước khi quyết định sửa đổi chính sách.

Ông Julian Hill, Thứ trưởng phụ trách giáo dục quốc tế, cho biết chính phủ muốn làm rõ các yêu cầu tài chính để người học có thể đánh giá khả năng được cấp visa trước khi nộp hồ sơ.

"Ngay cả khi điều này đồng nghĩa với việc nâng tiêu chuẩn tài chính và thu hẹp số người có thể nộp hồ sơ, tôi vẫn muốn tỉ lệ cấp visa được cải thiện và mọi người có được sự chắc chắn hơn", ông nói.

Siết chuyển trường, đổi visa và người thân đi cùng

Dự kiến sẽ có thêm nhiều thay đổi trong chính sách visa của Úc với du học sinh - Ảnh: PIE NEWS

Từ ngày 2-10, phần lớn người đang giữ thị thực tạm trú tại Úc không còn được nộp hồ sơ xin visa du học (subclass 500) ngay trong nước. Những người thuộc diện này phải ra nước ngoài để nộp hồ sơ.

Các quy định chuyển trường cũng được siết lại. Đến hết ngày 30-6-2027, sinh viên quốc tế ở các bậc học ngoài phổ thông phải hoàn thành 12 tháng của khóa học chính trước khi được chuyển cơ sở đào tạo, tăng từ sáu tháng trước đây.

Từ ngày 1-7-2027, Úc dự kiến áp dụng một diện thị thực riêng cho người chuyển trường. Sinh viên phải được cấp visa mới trước khi bắt đầu học tại trường tiếp nhận.

Quy định về người thân đi cùng cũng thay đổi. Phần lớn du học sinh không còn được đưa vợ, chồng hoặc con sang Úc theo diện phụ thuộc, trừ các nhóm được miễn trừ.

Đáng lưu ý, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN vẫn được phép đưa người thân đủ điều kiện đi cùng khi nộp hồ sơ xin visa du học ban đầu. Tuy nhiên, sau khi visa được cấp, người học không được bổ sung người thân vào hồ sơ.

Với thị thực đào tạo nghề tại nơi làm việc (subclass 407), từ ngày 12-11, người xin visa phải ở ngoài lãnh thổ Úc khi nộp hồ sơ và khi được cấp thị thực.

Phí visa du học thông thường hiện là 2.500 AUD, riêng công dân Việt Nam được áp dụng mức 2.050 AUD. Phí visa làm việc sau tốt nghiệp (subclass 485) đã tăng lên 5.750 AUD đối với nhóm chịu mức phí thông thường từ ngày 1-7-2026.

Theo bà Claire Field - chuyên gia tư vấn chính sách giáo dục quốc tế tại Úc - các đợt điều chỉnh liên tiếp đang gây sức ép lên những cơ sở đào tạo, đặc biệt là các trường dạy tiếng Anh.

Bà cho rằng chi phí visa cao ảnh hưởng trực tiếp đến người chỉ muốn theo học những khóa tiếng Anh ngắn hạn khoảng 8-10 tuần. Việc liên tục thay đổi quy định cũng có nguy cơ khiến những sinh viên thực sự muốn học tập cảm thấy chán nản.

Theo ông Julian Hill, số sinh viên quốc tế mới nhập học tại các đại học công lập Úc năm 2026 được dự báo giảm khoảng 18% so với năm trước, khiến doanh thu các trường giảm khoảng 2 tỉ AUD trong ba năm tới.