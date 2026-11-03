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Nghệ An xin bổ sung hơn 1.179 tỉ đồng để trả tiền miễn, giảm học phí

tác giả
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Tài chính bổ sung hơn 1.179 tỉ đồng để thực hiện chính sách miễn, giảm và hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2025 - 2026.

Nghệ An xin bổ sung hơn 1.179 tỉ đồng để trả tiền miễn, giảm học phí - Ảnh 1.

Một giờ học thực hành của học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Anh Sơn, xã Anh Sơn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Xin kinh phí bổ sung vì ngân sách địa phương chưa cân đối

Sáng 3-11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh Nghệ An đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét bổ sung hơn 1.179 tỉ đồng từ ngân sách để cấp bù kinh phí miễn, giảm và hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2025 - 2026 theo Nghị định 238 của Chính phủ.

Trong tổng số kinh phí đề nghị bổ sung, khoản dành cho các trường mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên chiếm hơn 1.005 tỉ đồng.

Các trường mầm non, phổ thông ngoài công lập cần hơn 50,8 tỉ đồng, trong khi kinh phí hỗ trợ học viên, sinh viên là gần 123,6 tỉ đồng. 

Theo UBND tỉnh Nghệ An, địa phương đã ban hành Nghị quyết 47 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, đồng thời quy định mức hỗ trợ học phí cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Tuy nhiên, đến nay ngân sách địa phương chưa cân đối được nguồn kinh phí để thực hiện. Vì vậy, tỉnh đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ nhằm bảo đảm nguồn lực chi trả các chế độ cho người học theo quy định.

Theo bảng tổng hợp, phường Trường Vinh có nhu cầu kinh phí lớn nhất với gần 38,9 tỉ đồng, tiếp đến là phường Thành Vinh hơn 30 tỉ đồng, phường Quỳnh Mai hơn 23,2 tỉ đồng và phường Vinh Phú gần 21,3 tỉ đồng.

Một số xã miền núi có nhu cầu kinh phí thấp hơn, như xã Hữu Khuông 729 triệu đồng, Na Loi hơn 1,1 tỉ đồng, Lượng Minh hơn 1,2 tỉ đồng và Huồi Tụ hơn 1,5 tỉ đồng…

Nhiều trường, phụ huynh vẫn chờ được thanh toán

Theo Nghị quyết 47 năm 2025 của HĐND tỉnh Nghệ An, từ năm học 2025 - 2026, mức học phí đối với cấp mầm non và tiểu học là 280.000 đồng/người học/tháng; cấp THCS 290.000 đồng/người học/tháng và cấp THPT 300.000 đồng/người học/tháng. 

Mức học phí học trực tuyến bằng 80% mức học trực tiếp tương ứng.

Đối với trường công lập, ngân sách nhà nước cấp bù học phí cho nhà trường theo mức quy định và số lượng người học thực tế thuộc diện được miễn.

Với trường dân lập, tư thục, ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho người học theo mức tương ứng với trường công lập nhưng không vượt quá học phí thực tế của cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, việc chậm bố trí kinh phí đang gây khó khăn cho hoạt động của nhiều cơ sở giáo dục. Một số khoản chi trong học kỳ I năm học 2025 - 2026, trong đó có tiền dạy thêm giờ của giáo viên, đến nay vẫn chưa được thanh toán hoặc chưa có đủ nguồn để chi trả theo quy định.

Không chỉ nhà trường, nhiều phụ huynh có con theo học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng đang chờ được hoàn trả phần học phí thuộc diện ngân sách hỗ trợ. Một số học sinh đã tốt nghiệp, chuyển cấp hoặc không còn theo học tại trường nhưng khoản hỗ trợ vẫn chưa được chi trả.

Năm học 2025 - 2026, Nghệ An có hơn 945.000 học sinh tại 1.507 cơ sở giáo dục, gồm 541 cơ sở mầm non, 479 cơ sở tiểu học, 396 cơ sở THCS và 91 cơ sở THPT. Ngoài ra, tỉnh còn có 49 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 6 trường đại học.

Nghệ An xin bổ sung hơn 1.179 tỉ đồng để trả tiền miễn, giảm học phí - Ảnh 2.TP.HCM miễn học phí năm học mới, phụ huynh vẫn phải đóng những khoản nào?

Học sinh các cấp trên địa bàn TP.HCM được miễn học phí trong năm học mới 2026-2027 song vẫn phải đóng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục.

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DOÃN HÒA
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    Chủ đề: kinh phí bổ sung Học phí Ngân sách Nghệ An

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