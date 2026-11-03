Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Phụ huynh cho con thi lại 3-4 lần để đạt 15 khiên Flyers, vào lớp 6 trường 'hot'

tác giả
THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

Nhiều phụ huynh TP.HCM cho con thi Flyers 3-4 lần để đạt 15 khiên, dù chuyên gia cho rằng 13-14 khiên đã là kết quả rất tốt.

Con thi Flyers 3 lần đều 13-14 khiên, làm sao để chạm mức tuyệt đối? - Ảnh 1.

Nhiều mô hình trường tiên tiến hội nhập, chất lượng cao ở TP.HCM yêu cầu thêm chứng chỉ Flyers đạt từ 12-15 khiên khi tuyển sinh đầu vào, để tạo tiền đề cho chất lượng học sinh khi theo học chương trình tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh tích hợp - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Chỉ còn thiếu 1-2 khiên để đạt điểm tuyệt đối chứng chỉ Flyers, nhiều phụ huynh tại TP.HCM sẵn sàng chi tiền cho con thi lại 3-4 lần với mong muốn tăng cơ hội vào lớp 6 các trường "hot". 

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng khoảng cách này không nằm ở năng lực ngôn ngữ mà ở độ chính xác trong từng chi tiết và áp lực tâm lý.

Chấp nhận chi tiền, cho con thi lại 3-4 lần để vào trường "hot"

Ngày 3-11, Tuổi Trẻ ghi nhận trên nhiều diễn đàn, hội nhóm, phụ huynh quan tâm tìm lớp luyện thi vào lớp 6 các trường tiên tiến, hội nhập; các lớp luyện chứng chỉ tiếng Anh như PET, KET, Flyers, TOEFL Primary... Nhiều người còn hỏi về "chiến thuật" làm bài thi khảo sát để đạt kết quả tốt nhất.

Một phụ huynh chia sẻ: "Các mẹ có bí quyết nào để con thi Flyers được 15 khiên? Con đang học lớp 5, thi 3 lần đều 13-14 khiên mà không được 15 khiên".

Cùng nỗi lo, một phụ huynh ở phường Hòa Hưng bày tỏ: "Con tôi vừa thi lấy chứng chỉ Flyers chỉ đạt 12/15 khiên. Tôi rất lo vì nhiều bạn khác thi đều đạt 15 khiên".

Tại TP.HCM, nhiều năm qua, một số trường THCS theo mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển với tiêu chí riêng. 

Trong đó, thí sinh phải đáp ứng yêu cầu về tổng điểm kiểm tra cuối học kỳ 2 môn tiếng Việt, toán và chứng chỉ Flyers từ 12-15 khiên.

Vì vậy, nhiều phụ huynh chấp nhận chi tiền cho con thi Flyers 2-3 lần để đạt kết quả cao, đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 6 các trường "hot".

Chị Phương Thảo (phường Sài Gòn, TP.HCM) cho biết từ đầu tháng 9 đã chuẩn bị đăng ký cho con thi chứng chỉ Flyers để xét tuyển vào lớp 6.

"Nếu học trường thường, con tôi sẽ được xét theo tuyến, nhưng các trường tiên tiến, hội nhập, trường chất lượng cao vẫn có tiêu chí riêng, trong đó có chứng chỉ Flyers.

Gia đình nào cũng cho con ôn luyện Flyers, tôi phải lo cho con học rồi thi để kịp lấy chứng chỉ. Nếu chưa đạt 15 khiên thì vẫn còn thời gian thi lại nên ngay từ đầu tôi đã cho con luyện tại nhà thầy", chị Thảo nói.

Giáo viên chỉ cách gỡ từng điểm để đạt 15 khiên Flyers

Ngày 3-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, thầy L.Hoàng, giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm ở TP.HCM, nhận định việc học sinh thi Flyers 3-4 lần vẫn chưa đạt 15 khiên không hẳn do năng lực ngôn ngữ chưa đủ, mà chủ yếu nằm ở độ chính xác trong từng chi tiết và tâm lý phòng thi.

Thầy Hoàng chỉ ra những lỗi thường khiến học sinh mất điểm tối đa:

"Ở phần đọc và viết, học sinh thường mất điểm do sai chính tả, đặc biệt là thiếu 's' hoặc 'es' ở danh từ số nhiều, dùng sai thì, sai động từ. Một lỗi khác là không tuân thủ giới hạn số từ, chẳng hạn đề yêu cầu viết không quá 3 từ nhưng học sinh lại viết 4 từ.

Ở phần nghe, đề Flyers thường có các 'distractors' (thông tin gây nhiễu - PV). Đoạn nghe có thể nhắc đến 2-3 phương án trước khi nhân vật đổi ý và chốt lựa chọn cuối cùng. 

Học sinh vội chọn ngay khi nghe thấy từ khóa đầu tiên rất dễ mắc bẫy và mất điểm", thầy Hoàng phân tích.

Riêng phần nói, để đạt 5 khiên tuyệt đối, học sinh không chỉ cần trả lời đúng trọng tâm mà còn phải thể hiện khả năng diễn đạt. Các em thường mất điểm vì trả lời cụt lủn bằng từ đơn, thiếu âm cuối (ending sounds) hoặc chưa tự tin mở rộng ý.

Để chinh phục 15 khiên Flyers, thầy Hoàng cho rằng học sinh cần luyện tập thành thạo các kỹ năng, dạng đề thường gặp, đồng thời rèn tâm lý phòng thi, khả năng tập trung và chiến thuật làm bài.

Trong khi đó, cô Thanh Hiền, giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Tân Bình, đúc kết bí quyết cho từng phần thi bằng ba cụm từ: "kiểm toán" khi đọc và viết, "quay xe" khi nghe và quy tắc "câu hoàn chỉnh +1" khi nói.

Với kỹ năng "kiểm toán" phần đọc và viết, cô Hiền hướng dẫn học sinh dành 5 phút cuối giờ để dò lại bài, tập trung tìm lỗi chính tả, kiểm tra danh từ số ít, số nhiều và đếm số từ trong câu trả lời.

Với phần nghe, cô Hiền khuyên phụ huynh hướng dẫn con không vội khoanh đáp án mà tập trung vào những từ khóa chuyển hướng như "but...", "Actually...", "No, wait..." để nhận biết thông tin đính chính.

Ở phần nói, quy tắc "câu hoàn chỉnh +1" có nghĩa học sinh không nên trả lời bằng từ đơn mà cần diễn đạt thành câu đầy đủ và bổ sung thông tin.

"Khi miêu tả bức tranh có chiếc xe, thay vì chỉ nói 'A car', hãy luyện cho con phản xạ nói 'There is a red car behind the tree'. Trả lời trôi chảy bằng câu đầy đủ là chìa khóa để đạt điểm tối đa", cô Hiền nhấn mạnh.

Ở góc nhìn khác, chuyên gia giáo dục Nguyễn Thị Ngọc Nga khuyến cáo phụ huynh cần nhìn nhận thực tế, tránh tạo áp lực không cần thiết cho trẻ ở lứa tuổi tiểu học. Theo bà, mức 13-14 khiên Flyers đã cho thấy học sinh có năng lực tiếng Anh tốt ở trình độ A2 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).

"Việc để con thi 3-4 lần chỉ để tăng thêm 1-2 khiên không chỉ tốn kém chi phí mà còn dễ khiến trẻ tự ti, quá tải, thậm chí làm giảm niềm yêu thích học ngoại ngữ tự nhiên. Thay vào đó, phụ huynh nên khuyến khích con ứng dụng tiếng Anh vào cuộc sống thực tế", bà Nga nhấn mạnh.

Điều kiện chứng chỉ tiếng Anh khi dự tuyển lớp 6 tích hợp ở TP.HCM

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, học sinh không học chương trình tiếng Anh tích hợp ở cấp tiểu học muốn dự tuyển vào lớp 6 chương trình này cần có một trong các chứng chỉ sau:

- PEIC Young Learners (tên cũ: PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch (mức điểm Pass - số sao tối thiểu 3/5 sao) thuộc hệ thống Pearson.

- Flyers (số khiên tối thiểu 12/15 khiên) thuộc hệ thống Cambridge.

- TOEFL Primary bậc 2 với số huy hiệu tối thiểu là 3/4 huy hiệu (TOEFL Primary, Step 2, 3 badges) thuộc hệ thống ETS.

Con thi Flyers 3 lần đều 13-14 khiên, làm sao để chạm mức tuyệt đối? - Ảnh 2.Bỏ cộng điểm IELTS, thí sinh vẫn còn nhiều lợi thế

Nếu đề xuất bỏ điểm cộng IELTS từ năm 2027 được thông qua, thí sinh vẫn có thể dùng chứng chỉ để miễn thi tiếng Anh và quy đổi điểm xét tuyển.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Flyers Tiếng Anh TOEFL Primary Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM phường Hoà Hưng

    Dòng sự kiện: Tuyển sinh đầu cấp

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất