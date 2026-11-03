Phụ huynh cho con thi lại 3-4 lần để đạt 15 khiên Flyers, vào lớp 6 trường 'hot'

Nhiều mô hình trường tiên tiến hội nhập, chất lượng cao ở TP.HCM yêu cầu thêm chứng chỉ Flyers đạt từ 12-15 khiên khi tuyển sinh đầu vào, để tạo tiền đề cho chất lượng học sinh khi theo học chương trình tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh tích hợp - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Chỉ còn thiếu 1-2 khiên để đạt điểm tuyệt đối chứng chỉ Flyers, nhiều phụ huynh tại TP.HCM sẵn sàng chi tiền cho con thi lại 3-4 lần với mong muốn tăng cơ hội vào lớp 6 các trường "hot".

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng khoảng cách này không nằm ở năng lực ngôn ngữ mà ở độ chính xác trong từng chi tiết và áp lực tâm lý.

Chấp nhận chi tiền, cho con thi lại 3-4 lần để vào trường "hot"

Ngày 3-11, Tuổi Trẻ ghi nhận trên nhiều diễn đàn, hội nhóm, phụ huynh quan tâm tìm lớp luyện thi vào lớp 6 các trường tiên tiến, hội nhập; các lớp luyện chứng chỉ tiếng Anh như PET, KET, Flyers, TOEFL Primary... Nhiều người còn hỏi về "chiến thuật" làm bài thi khảo sát để đạt kết quả tốt nhất.

Một phụ huynh chia sẻ: "Các mẹ có bí quyết nào để con thi Flyers được 15 khiên? Con đang học lớp 5, thi 3 lần đều 13-14 khiên mà không được 15 khiên".

Cùng nỗi lo, một phụ huynh ở phường Hòa Hưng bày tỏ: "Con tôi vừa thi lấy chứng chỉ Flyers chỉ đạt 12/15 khiên. Tôi rất lo vì nhiều bạn khác thi đều đạt 15 khiên".

Tại TP.HCM, nhiều năm qua, một số trường THCS theo mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển với tiêu chí riêng.

Trong đó, thí sinh phải đáp ứng yêu cầu về tổng điểm kiểm tra cuối học kỳ 2 môn tiếng Việt, toán và chứng chỉ Flyers từ 12-15 khiên.

Vì vậy, nhiều phụ huynh chấp nhận chi tiền cho con thi Flyers 2-3 lần để đạt kết quả cao, đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 6 các trường "hot".

Chị Phương Thảo (phường Sài Gòn, TP.HCM) cho biết từ đầu tháng 9 đã chuẩn bị đăng ký cho con thi chứng chỉ Flyers để xét tuyển vào lớp 6.

"Nếu học trường thường, con tôi sẽ được xét theo tuyến, nhưng các trường tiên tiến, hội nhập, trường chất lượng cao vẫn có tiêu chí riêng, trong đó có chứng chỉ Flyers.

Gia đình nào cũng cho con ôn luyện Flyers, tôi phải lo cho con học rồi thi để kịp lấy chứng chỉ. Nếu chưa đạt 15 khiên thì vẫn còn thời gian thi lại nên ngay từ đầu tôi đã cho con luyện tại nhà thầy", chị Thảo nói.

Giáo viên chỉ cách gỡ từng điểm để đạt 15 khiên Flyers

Ngày 3-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, thầy L.Hoàng, giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm ở TP.HCM, nhận định việc học sinh thi Flyers 3-4 lần vẫn chưa đạt 15 khiên không hẳn do năng lực ngôn ngữ chưa đủ, mà chủ yếu nằm ở độ chính xác trong từng chi tiết và tâm lý phòng thi.

Thầy Hoàng chỉ ra những lỗi thường khiến học sinh mất điểm tối đa:

"Ở phần đọc và viết, học sinh thường mất điểm do sai chính tả, đặc biệt là thiếu 's' hoặc 'es' ở danh từ số nhiều, dùng sai thì, sai động từ. Một lỗi khác là không tuân thủ giới hạn số từ, chẳng hạn đề yêu cầu viết không quá 3 từ nhưng học sinh lại viết 4 từ.

Ở phần nghe, đề Flyers thường có các 'distractors' (thông tin gây nhiễu - PV). Đoạn nghe có thể nhắc đến 2-3 phương án trước khi nhân vật đổi ý và chốt lựa chọn cuối cùng.

Học sinh vội chọn ngay khi nghe thấy từ khóa đầu tiên rất dễ mắc bẫy và mất điểm", thầy Hoàng phân tích.

Riêng phần nói, để đạt 5 khiên tuyệt đối, học sinh không chỉ cần trả lời đúng trọng tâm mà còn phải thể hiện khả năng diễn đạt. Các em thường mất điểm vì trả lời cụt lủn bằng từ đơn, thiếu âm cuối (ending sounds) hoặc chưa tự tin mở rộng ý.

Để chinh phục 15 khiên Flyers, thầy Hoàng cho rằng học sinh cần luyện tập thành thạo các kỹ năng, dạng đề thường gặp, đồng thời rèn tâm lý phòng thi, khả năng tập trung và chiến thuật làm bài.

Trong khi đó, cô Thanh Hiền, giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Tân Bình, đúc kết bí quyết cho từng phần thi bằng ba cụm từ: "kiểm toán" khi đọc và viết, "quay xe" khi nghe và quy tắc "câu hoàn chỉnh +1" khi nói.

Với kỹ năng "kiểm toán" phần đọc và viết, cô Hiền hướng dẫn học sinh dành 5 phút cuối giờ để dò lại bài, tập trung tìm lỗi chính tả, kiểm tra danh từ số ít, số nhiều và đếm số từ trong câu trả lời.

Với phần nghe, cô Hiền khuyên phụ huynh hướng dẫn con không vội khoanh đáp án mà tập trung vào những từ khóa chuyển hướng như "but...", "Actually...", "No, wait..." để nhận biết thông tin đính chính.

Ở phần nói, quy tắc "câu hoàn chỉnh +1" có nghĩa học sinh không nên trả lời bằng từ đơn mà cần diễn đạt thành câu đầy đủ và bổ sung thông tin.

"Khi miêu tả bức tranh có chiếc xe, thay vì chỉ nói 'A car', hãy luyện cho con phản xạ nói 'There is a red car behind the tree'. Trả lời trôi chảy bằng câu đầy đủ là chìa khóa để đạt điểm tối đa", cô Hiền nhấn mạnh.

Ở góc nhìn khác, chuyên gia giáo dục Nguyễn Thị Ngọc Nga khuyến cáo phụ huynh cần nhìn nhận thực tế, tránh tạo áp lực không cần thiết cho trẻ ở lứa tuổi tiểu học. Theo bà, mức 13-14 khiên Flyers đã cho thấy học sinh có năng lực tiếng Anh tốt ở trình độ A2 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).

"Việc để con thi 3-4 lần chỉ để tăng thêm 1-2 khiên không chỉ tốn kém chi phí mà còn dễ khiến trẻ tự ti, quá tải, thậm chí làm giảm niềm yêu thích học ngoại ngữ tự nhiên. Thay vào đó, phụ huynh nên khuyến khích con ứng dụng tiếng Anh vào cuộc sống thực tế", bà Nga nhấn mạnh.

Điều kiện chứng chỉ tiếng Anh khi dự tuyển lớp 6 tích hợp ở TP.HCM Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, học sinh không học chương trình tiếng Anh tích hợp ở cấp tiểu học muốn dự tuyển vào lớp 6 chương trình này cần có một trong các chứng chỉ sau: - PEIC Young Learners (tên cũ: PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch (mức điểm Pass - số sao tối thiểu 3/5 sao) thuộc hệ thống Pearson. - Flyers (số khiên tối thiểu 12/15 khiên) thuộc hệ thống Cambridge. - TOEFL Primary bậc 2 với số huy hiệu tối thiểu là 3/4 huy hiệu (TOEFL Primary, Step 2, 3 badges) thuộc hệ thống ETS.