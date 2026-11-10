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Du học năm 2027 cần chứng minh tài chính ra sao?

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Người chuẩn bị du học năm 2027 cần chứng minh khả năng tài chính. Một số nước như Canada, Anh và Pháp đã điều chỉnh mức yêu cầu, trong khi Mỹ và Nhật không áp dụng một mức tiền chung cho tất cả du học sinh.

Du học năm 2027 cần chứng minh tài chính ra sao? - Ảnh 2.

Mức chứng minh tài chính du học các nước năm 2027 ra sao - Ảnh: IDP EDUCATION

Theo quy định được các cơ quan quản lý nhập cư công bố đến tháng 11-2026, mức tài chính cần chứng minh khi xin visa du học có sự khác biệt giữa các điểm đến. Khoản tiền này thường bao gồm học phí, sinh hoạt phí và một số chi phí liên quan trong thời gian học tập.

Tại Canada, từ ngày 1-9-2026, người xin giấy phép du học tại các tỉnh bang ngoài Quebec phải chứng minh có ít nhất 23.448 CAD (khoảng 431,5 triệu đồng) cho chi phí sinh hoạt năm đầu tiên, chưa bao gồm học phí và chi phí đi lại. Trước đó, mức yêu cầu là 22.895 CAD (khoảng 421,3 triệu đồng).

Anh cũng áp dụng mức sinh hoạt phí 1.529 GBP/tháng (khoảng 53,1 triệu đồng) đối với sinh viên học tại London và 1.171 GBP/tháng (khoảng 40,6 triệu đồng) tại các khu vực khác. Khoản tiền này được tính tối đa chín tháng, chưa bao gồm học phí.

Tại Pháp, mức chứng minh nguồn tài chính tối thiểu tăng từ 615 euro/tháng (khoảng 18,1 triệu đồng) lên 877,50 euro/tháng (khoảng 25,8 triệu đồng) kể từ ngày 1-8-2026, theo Nghị định số 2026-526 ngày 22-6-2026.

Trong khi đó, Úc yêu cầu mức sinh hoạt phí tham chiếu 29.710 AUD/năm (khoảng 534,1 triệu đồng), New Zealand là 20.000 NZD/năm (khoảng 290,4 triệu đồng). 

Đức áp dụng mức 11.904 euro/năm (khoảng 350,5 triệu đồng), còn Ireland yêu cầu 10.000 euro (khoảng 294,5 triệu đồng) đối với khóa học trên tám tháng.

Riêng Mỹ và Nhật không quy định một mức chứng minh tài chính thống nhất trên toàn quốc. Người học phải cung cấp bằng chứng về khả năng chi trả theo chương trình và cơ sở đào tạo.

Bảng mức chứng minh tài chính du học

Quốc giaMức tài chính tham chiếu cho một người họcPhần cần tính thêmNguồn
Úc29.710 AUD/năm (khoảng 534,1 triệu đồng)Học phí tối đa 12 tháng đầu, đi lại, người đi cùng (nếu có)Bộ Nội vụ Úc
Canada23.448 CAD/năm (khoảng 431,5 triệu đồng), ngoài QuebecHọc phí, đi lạiBộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada
Canada (Quebec)24.617 CAD/năm (khoảng 453 triệu đồng)Học phí và các chi phí liên quanChính phủ Quebec
Anh (London)1.529 GBP/tháng (khoảng 53,1 triệu đồng), tối đa 13.761 GBP/9 tháng (khoảng 477,5 triệu đồng)Học phí tối đa một năm họcChính phủ Anh
Anh (ngoài London)1.171 GBP/tháng (khoảng 40,6 triệu đồng), tối đa 10.539 GBP/9 tháng (khoảng 365,7 triệu đồng)Học phí tối đa một năm họcChính phủ Anh
New Zealand20.000 NZD/năm (khoảng 290,4 triệu đồng)Học phí, vé rời New ZealandCơ quan Di trú New Zealand
Đức11.904 EUR/năm (khoảng 350,5 triệu đồng), tương đương 992 EUR/tháng (khoảng 29,2 triệu đồng)Học phí (nếu có) và các chi phí liên quanChính phủ Đức
Pháp877,50 EUR/tháng (khoảng 25,8 triệu đồng), tương đương 10.530 EUR/12 tháng (khoảng 310,1 triệu đồng)Học phí và các chi phí liên quanChính phủ Pháp
Ireland10.000 EUR (khoảng 294,5 triệu đồng) cho khóa học trên 8 thángHọc phíCơ quan Di trú Ireland
Hàn Quốc20 triệu KRW (khoảng 396,4 triệu đồng) tại vùng thủ đô; 16 triệu KRW (khoảng 317,1 triệu đồng) tại địa phương, theo hướng dẫn visa D-2 trước đâyTùy loại trường, chương trình và yêu cầu visaĐại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
MỹKhông có mức tiền chung trên toàn quốcHọc phí, sinh hoạt phí và các khoản theo hồ sơ của trườngBộ Ngoại giao Mỹ
NhậtKhông có mức tiền chung trên toàn quốcHọc phí, sinh hoạt phí và các khoản theo hồ sơ cụ thểCơ quan Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO)
SingaporeKhông công bố mức tiền chung áp dụng cho mọi hồ sơ Student's Pass trong nguồn đã kiểm traTheo chương trình học, trường và hồ sơ cụ thểCơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA)

* Ghi chú: Mức tài chính theo quy định được công bố đến ngày 10-11-2026. Các khoản trên chưa bao gồm toàn bộ chi phí du học. Riêng mức của Hàn Quốc dựa trên hướng dẫn visa D-2 trước đây.

Du học năm 2027 cần chứng minh tài chính bao nhiêu? - Ảnh 3.Chính sách visa, chi phí khiến du học Úc mất điểm

Tỉ lệ người có ý định du học chọn Úc là điểm đến ưu tiên giảm từ 31% xuống 24% trong 6 tháng, trong lúc Anh và Mỹ cùng tăng lên 21%.

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TRỌNG NHÂN
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    Chủ đề: chứng minh tài chính du học du học sinh

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