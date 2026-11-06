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New Zealand cho phép du học sinh ở lại làm việc thêm 6 tháng

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Từ ngày 16-11, New Zealand sẽ áp dụng chính sách thị thực mới, cho phép một số du học sinh ở lại làm việc thêm sáu tháng sau tốt nghiệp để tìm kiếm cơ hội việc làm lâu dài.

New Zealand thêm 6 tháng làm việc cho du học sinh - Ảnh 1.

Du học sinh tại New Zealand - Ảnh: NZ STORY

Theo Cơ quan Di trú New Zealand (INZ), từ ngày 16-11-2026, nước này sẽ bắt đầu cấp loại thị thực làm việc ngắn hạn dành cho sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp (Short-Term Graduate Work Visa).

Chính sách mới dành cho những sinh viên đã hoàn thành chương trình học tại New Zealand nhưng chưa đủ điều kiện xin thị thực làm việc sau tốt nghiệp thông thường.

Theo đó, sinh viên tốt nghiệp các chương trình thuộc bậc 5-7 trong Khung trình độ và văn bằng New Zealand, với thời gian học toàn thời gian ít nhất 24 tuần, có thể xin thị thực để ở lại làm việc tối đa sáu tháng.

Trong thời gian này, người được cấp thị thực có thể làm việc cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào tại New Zealand theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, họ không được tự mở cơ sở kinh doanh.

Khoảng thời gian sáu tháng cũng giúp sinh viên có thêm cơ hội tìm kiếm công việc ổn định, tiến tới xin thị thực làm việc với doanh nghiệp được công nhận (Accredited Employer Work Visa) nếu đáp ứng các điều kiện.

Để được xét cấp thị thực, sinh viên phải chứng minh có đủ khả năng tài chính để trang trải sinh hoạt phí, với số tiền tối thiểu khoảng 72 triệu đồng, cùng các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân.

Hồ sơ phải được nộp trong vòng ba tháng kể từ khi thị thực sinh viên hết hạn. Mỗi người chỉ được cấp loại thị thực này một lần và không được gia hạn. Những người từng được cấp thị thực làm việc sau tốt nghiệp cũng không thuộc diện được xét.

Các khóa học tiếng Anh, dự bị đại học và chương trình chuyển tiếp không đủ điều kiện xin thị thực mới.

Một thay đổi khác cũng có hiệu lực từ ngày 16-11 là mở rộng đối tượng được xin thị thực làm việc sau tốt nghiệp (Post-Study Work Visa).

Cụ thể, sinh viên hoàn thành chương trình Graduate Diploma bậc 7 tại New Zealand sẽ có cơ hội xin thị thực này nếu đã sở hữu bằng cử nhân, bất kể bằng được cấp tại New Zealand hay nước ngoài và tốt nghiệp từ thời điểm nào.

Chẳng hạn, một người đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, sau đó sang New Zealand học chương trình Graduate Diploma đủ điều kiện, có thể được xét cấp thị thực làm việc sau tốt nghiệp với thời hạn tương ứng thời gian học, tối đa một năm.

Đối với người hoàn thành chương trình Postgraduate Diploma bậc 8 hoặc thạc sĩ bậc 9 đủ điều kiện, thời gian được phép ở lại làm việc có thể lần lượt là một năm và ba năm.

Cũng từ ngày 16-11, New Zealand sẽ ngừng nhận hồ sơ giấy đối với thị thực làm việc sau tốt nghiệp, chuyển hoàn toàn sang hình thức nộp trực tuyến.

INZ lưu ý sinh viên quốc tế cần kiểm tra kỹ điều kiện của từng chương trình trước khi đăng ký học, bởi loại văn bằng và thời gian học thực tế sẽ quyết định khả năng xin thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp.

New Zealand thêm 6 tháng làm việc cho du học sinh - Ảnh 3.Năm 2027: New Zealand tăng số lượng học bổng Chính phủ cho du học sinh Việt Nam

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) công bố chiến lược đầu tư dài hạn năm 2026-2027 thông qua các suất học bổng độc quyền và chính sách hỗ trợ người học.

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TRỌNG NHÂN
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    Chủ đề: du học New Zealand

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