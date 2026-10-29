Đà Nẵng trả lương 100 triệu đồng/tháng cho 1 nhân sự làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế

Sinh viên tham quan tại một nhà máy sản xuất thiết bị hàng không vũ trụ ở Đà Nẵng - Ảnh: THANH TÚ

Theo UBND TP Đà Nẵng, sáng 29-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về công tác thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng dự.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Đà Nẵng, trong quá trình triển khai chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt một hợp đồng lao động làm việc tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế với mức lương 100 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, thành phố thống nhất áp dụng chế độ đãi ngộ đối với một trường hợp tiến sĩ là viên chức cấp bộ được thu hút về công tác tại Đà Nẵng.

Thành phố cũng đã hoàn thành một khóa bồi dưỡng dành cho đội ngũ xây dựng, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; triển khai bảy khóa bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước cho viên chức ngành y tế.

Thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Trong đó, tập trung xây dựng khung tiêu chí nhận diện, đánh giá nhân tài tham gia các chương trình, dự án trọng điểm; nghiên cứu chính sách thu hút chuyên gia và các nhóm chuyên môn khoa học, công nghệ để giải quyết những nhiệm vụ chiến lược của thành phố.

Tòa nhà làm việc của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ngành rà soát toàn diện chính sách thu hút, đào tạo và trọng dụng nhân tài, xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, nhu cầu tuyển chọn và sử dụng nhân tài.

Ông Hùng giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi theo dõi, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá các chính sách, bảo đảm xuất phát từ nhu cầu thực tế và gắn với nhiệm vụ phát triển thành phố.

Đối với công nghiệp văn hóa, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phát triển, rà soát cơ chế, chính sách và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Kế hoạch dự kiến trình UBND thành phố trong tháng 12-2026.

Về kinh tế đêm, thành phố dự kiến hoàn thành kế hoạch phát triển trong tháng 11-2026 và Đề án phát triển kinh tế đêm vào tháng 6-2027.

Nhân tài có thể hưởng lương thực hiện nhiệm vụ đến 150 triệu đồng/tháng Như Tuổi Trẻ đưa tin cuối năm 2025, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định 2814 triển khai chính sách thu hút nhân tài và bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao theo Nghị quyết 15 của HĐND thành phố. Theo đó, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp và một số trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng có thể được đề xuất mức lương lên tới 150 triệu đồng/tháng. Đối với nhân lực chất lượng cao được tuyển dụng, tiếp nhận vào khu vực công, thành phố hỗ trợ một lần từ 200 triệu đồng đối với người có trình độ đại học đến 700 triệu đồng đối với giáo sư. Người có tài năng đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao được hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng; hưởng lương tối đa 20-25 triệu đồng/tháng tùy vị trí. Ngoài ra, thành phố hỗ trợ tối đa 50% chi phí lưu trú, không quá 20 triệu đồng/tháng, đồng thời tạo điều kiện về môi trường và trang thiết bị làm việc.