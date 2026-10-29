Năm 2027: New Zealand tăng số lượng học bổng Chính phủ cho du học sinh Việt Nam

Du học sinh tại New Zealand - Ảnh: AUT

Bà Sahinde Pala - Giám đốc phụ trách đối ngoại và quốc tế tại Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) - vừa có buổi gặp gỡ các phóng viên tại TP.HCM nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.



Bà khẳng định Việt Nam tiếp tục giữ vị trí là một trong năm thị trường tăng trưởng trọng điểm hàng đầu, và là một trong hai quốc gia trên thế giới được New Zealand hỗ trợ đầu tư toàn diện ở tất cả các bậc học và phân khúc.

Quyết định này dựa trên báo cáo đánh giá thị trường chiến lược hằng năm của ENZ, thông qua việc xem xét và phân tích kỹ lưỡng về nhân khẩu học, nhu cầu học tập cũng như tính hiệu quả trong quyết định đầu tư giáo dục của các gia đình Việt Nam.

"Chúng tôi hiểu rất rõ rằng đối với các gia đình tại Việt Nam, quyết định cho con đi du học là một kế hoạch dài hạn, quan trọng và đòi hỏi chi phí đầu tư lớn", bà Pala chia sẻ.

Bà Sahinde Pala - Giám đốc phụ trách đối ngoại và quốc tế Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) - chia sẻ về chiến lược đồng hành dài hạn cùng người học Việt Nam - Ảnh: BÙI HƯƠNG LY

Trong năm tài chính 2026-2027, ENZ đẩy mạnh phương pháp tiếp cận đa phương thức với nhiều chuỗi hoạt động dành cho từng nhóm đối tượng tại Việt Nam. Đáng chú ý là chuỗi hội thảo cùng chuỗi lớp học chuyên sâu miễn phí trực tuyến dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Đồng thời, ENZ sẽ tiếp tục triển các đợt Roadshow riêng cho các trường trung học, cũng như các học viện công lập và tư nhân trong năm 2027 nhằm tối ưu hóa hiệu quả tiếp cận giữa các đối tác giáo dục và người học.

Đặc biệt về học bổng, bà cho biết số lượng học bổng Chính phủ New Zealand dành riêng cho Việt Nam tiếp tục tăng trong năm 2027. Trong đó học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học (NZSS) được nâng lên 59 suất, nhiều nhất từ trước đến nay. Học bổng sẽ được mở cổng nộp hồ sơ từ ngày 12-1-2027.

New Zealand cũng đang chuẩn bị ra mắt phiên bản tiếp theo của học bổng bậc đại học của Chính phủ New Zealand (NZUA) dành riêng cho Việt Nam, cam kết đầu tư dài hạn cho học sinh, sinh viên Việt.

Cơ quan Giáo dục New Zealand sẽ duy trì việc hỗ trợ mạng lưới tư vấn du học bằng nguồn dữ liệu minh bạch, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy hợp tác giáo dục song phương.

Cơ hội việc làm sau du học bình đẳng cho mọi ngành học Giải tỏa băn khoăn của nhiều du học sinh về chuyện cơ hội làm việc có bị bó hẹp trong các ngành thuộc Danh sách xanh (Green List - danh sách các ngành nghề ưu tiên di trú) hay không, bà Pala khẳng định chính sách thị thực của New Zealand luôn duy trì sự bình đẳng cho tất cả các ngành học. Theo đó, tất cả sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo từ bậc cử nhân trở lên (Level 7), bao gồm cả khối ngành khoa học xã hội và nhân văn, ngôn ngữ hay nghệ thuật đều nhận được 3 năm visa làm việc mở (Post-Study Work Visa). "Tiêu chí và mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục New Zealand là làm sao trang bị cho sinh viên những kiến thức để các bạn có được sự tự tin và thực lực để gia nhập thị trường lao động cho dù là ở New Zealand hay bất cứ đâu trên thế giới", bà Pala nhấn mạnh.

