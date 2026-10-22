Các trường đại học New Zealand công bố học bổng 2027, cho phép ứng tuyển sớm

Sinh viên của Đại học Canterbury ở thành phố Christchurch, New Zealand - Ảnh: canterbury.ac.nz

Ngày 21-10, Cơ quan Giáo dục New Zealand vừa công bố thông tin về học bổng năm 2027 của tất cả 8 trường đại học công lập New Zealand.

Theo đó, trong năm 2027, các trường đại học New Zealand tiếp tục triển khai nhiều chương trình học bổng ở cả bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Giá trị học bổng đa dạng, từ hỗ trợ một phần học phí, cho đến cơ chế cộng gộp nhiều học bổng dành cho những ứng viên xuất sắc, qua đó gia tăng đáng kể giá trị hỗ trợ tài chính.

Học bổng bậc đại học dao động trong khoảng 4.000 NZD - 50.000 NZD, bao gồm học bổng đơn lẻ và học bổng cộng gộp. Bậc thạc sĩ có các mức học bổng trung bình 5.000 NZD - 28.000 NZD. Bậc tiến sĩ có nhiều học bổng toàn phần, bao gồm học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí.

Một số đại học New Zealand cấp các học bổng tự động, không giới hạn số lượng dành cho học sinh Việt Nam đáp ứng điều kiện đầu vào và nhận được thư mời nhập học từ trường.

Theo Cơ quan Giáo dục New Zealand, một trong những điểm quan trọng trong chính sách tuyển sinh của các đại học New Zealand năm 2027 là cho phép học sinh Việt Nam ứng tuyển sớm, ngay khi có kết quả học kỳ 1, hoặc học kỳ 2 lớp 12 theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hoặc dùng điểm dự đoán (predicted scores) nếu học sinh theo học các chương trình quốc tế như IB hoặc A-Level.

Tuy nhiên, ứng viên vẫn phải hoàn thành và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đầu vào chính thức, bao gồm việc tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của Việt Nam, hoặc đạt kết quả cuối cùng theo yêu cầu của các chương trình IB, A-Level.

Các giấy tờ như giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp và bảng điểm chính thức có thể được bổ sung trong giai đoạn sau để hoàn thiện hồ sơ nhập học.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc Khu vực Bắc Á và Đông Nam Á của ENZ cho biết cơ chế xét tuyển linh hoạt giúp học sinh có thể chủ động hoàn tất phần lớn quy trình ứng tuyển, xin học bổng và chuẩn bị hồ sơ du học từ sớm, không dồn áp lực vào giai đoạn cuối.

Điều này cũng giúp người học kịp đáp ứng thời hạn tuyển sinh cho kỳ nhập học tháng Bảy tại New Zealand thay vì phải chờ đến kỳ nhập học chính tiếp theo vào tháng Hai năm sau, qua đó rút ngắn thời gian chuyển tiếp giữa bậc phổ thông và đại học.

Từ ngày 6 đến 22-11-2026, Cơ quan Giáo dục New Zealand phối hợp cùng các trường đại học nước này tổ chức gần 50 lớp học trực tuyến nhằm giúp học sinh trải nghiệm phong cách giảng dạy và học tập bản địa.

Chương trình hướng đến hai nhóm đối tượng: học sinh THPT đang định hướng bậc đại học và người học quan tâm đến các chương trình sau đại học tại New Zealand.

Chuỗi lớp học mô phỏng được triển khai hoàn toàn miễn phí với nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, kinh doanh, truyền thông, kỹ thuật, khoa học, công nghệ, thiết kế đồ họa và phát triển game.

Thông qua chương trình, người học không chỉ khám phá ngành học phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân mà còn làm quen với phương pháp giảng dạy, môi trường học tập và yêu cầu học thuật tại New Zealand ngay từ khi còn đang học tại Việt Nam.