Kết nối bệnh viện lớn ở TP.HCM, cử bác sĩ giỏi hỗ trợ bệnh nhân miền Tây

Mỗi năm có hàng triệu lượt bệnh nhân ở miền Tây lên TP.HCM khám, trị bệnh - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Sau khi tuyến bài về dòng người miền Tây vượt tuyến lên TP.HCM khám, chữa bệnh được đăng tải, nhiều bạn đọc gửi ý kiến về Tuổi Trẻ.

Theo bạn đọc, đây không phải câu chuyện mới mà đã kéo dài nhiều năm, với những chuyến xe xuyên đêm, cảnh xếp hàng từ sáng sớm và gánh nặng chi phí đi lại, ăn ở của người bệnh cùng thân nhân.

Sau phản ánh của Tuổi Trẻ, lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết sẽ yêu cầu các bệnh viện tại TP.HCM thống kê trong 3 tháng về số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, nơi cư trú và tình trạng bệnh.

Nhiều bạn đọc đồng tình với việc này, cho rằng cần xác định rõ người bệnh đi xa vì bệnh phức tạp, cần kỹ thuật chuyên sâu hay do chưa tin tưởng chất lượng y tế tại địa phương.

Chẩn đoán sai, chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến dưới chưa đáp ứng kỳ vọng

Nhiều bạn đọc cho rằng nguyên nhân quan trọng khiến người dân vượt tuyến là chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến dưới chưa đáp ứng kỳ vọng, từ năng lực chẩn đoán, điều trị đến thuốc men, trang thiết bị và thái độ phục vụ.

Bạn đọc Hoàng Vinh nhận định Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ làm khá tốt công tác cấp cứu nhưng hoạt động khám, chữa bệnh vẫn chưa đáp ứng được niềm tin của người dân.

Trong khi đó, bạn đọc luuv*****@gmail.com đề nghị đánh giá thực chất quá trình chẩn đoán, điều trị và chuyển viện, bởi có những trường hợp điều trị tại bệnh viện khu vực không cải thiện, gia đình phải đưa lên TP.HCM mới tìm ra bệnh.

Chia sẻ trải nghiệm của gia đình, bạn đọc wend*****@gmail.com kể em trai từng được bệnh viện huyện chẩn đoán sỏi thận và chỉ định phẫu thuật do đau bụng dữ dội. Tuy nhiên, khi lên Bệnh viện Bình Dân kiểm tra lại, nguyên nhân được xác định là viêm loét dạ dày, chỉ cần uống thuốc, không phải phẫu thuật thận.

Bạn Luân Đặng cũng kể câu chuyện mẹ từng nhập viện tại một bệnh viện tỉnh ở miền Tây vì đau mắt, nhưng khi được gia đình đưa lên Bệnh viện Mắt TP.HCM, bác sĩ cảnh báo nếu đến muộn thêm một ngày có nguy cơ phải bỏ mắt.

Theo bạn đọc Chú Tư Cổ Cò, chỉ vài trường hợp chẩn đoán sai hoặc xử trí thiếu thận trọng cũng có thể ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với cả bệnh viện. Một khi người bệnh có trải nghiệm không tốt, rất khó thuyết phục họ quay lại.

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Cử bác sĩ giỏi tại TP.HCM về miền Tây hỗ trợ, điều trị bệnh nhân

Bên cạnh chất lượng chuyên môn, nhiều bạn đọc đề nghị đầu tư đồng bộ nhân lực, thuốc và trang thiết bị, phát triển các bệnh viện đủ năng lực điều trị những bệnh phổ biến và bệnh lý chuyên sâu ngay tại khu vực.

Bạn đọc Hen bày tỏ xót xa khi bệnh nhân ung thư miền Tây phải đi xa điều trị, đề nghị tăng cường năng lực các trung tâm ung bướu tại Cần Thơ. Cùng quan điểm, bạn đọc Khoa Nguyễn kiến nghị nâng cấp các khoa Ung bướu, Tim mạch, đồng thời kết nối với bệnh viện chuyên ngành tại TP.HCM để hỗ trợ điều trị bệnh nhân trong khu vực.

Bạn đọc Tin cho rằng hệ thống y tế chất lượng cao tại Đồng bằng sông Cửu Long còn thiếu, trong khi một số bệnh viện lớn đang quá tải. Do đó, cần phát triển các bệnh viện trọng điểm không chỉ ở Cần Thơ mà còn theo cụm tỉnh như An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long.

Một số ý kiến đề xuất tăng cường hội chẩn từ xa giữa bệnh viện tuyến trên và cơ sở y tế địa phương để hỗ trợ xử trí ca bệnh khó, hạn chế chuyển viện khi người bệnh có thể điều trị tại chỗ.

Về nhân lực, bạn đọc nguy*****@gmail.com kiến nghị luân phiên bác sĩ giỏi từ thành phố về tỉnh, cải thiện thái độ phục vụ và công khai kênh tiếp nhận phản ánh để người dân có thể giám sát chất lượng dịch vụ.

Năng lực y tế giữa các khu vực chưa đồng đều

Theo nhiều bạn đọc, tình trạng người bệnh đi xa tìm kiếm dịch vụ y tế tốt hơn không chỉ diễn ra ở miền Tây mà còn phổ biến tại Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung.

Bạn đọc Mr Binh cho biết gia đình ở Đắk Lắk, cha mẹ đều ngoài 75 tuổi, cũng thường phải vào TP.HCM khám bệnh. Trên những chuyến xe khách dài khoảng 350km, bạn đọc gặp nhiều người trung niên, cao tuổi từ Tây Nguyên vào thành phố điều trị, phải gánh thêm chi phí đi lại, ăn ở và thời gian xa nhà.

Bạn đọc Q.Binh cũng nhận xét người dân Tây Nguyên thường tìm đến các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Đại học Y Dược TP.HCM do năng lực y tế giữa các khu vực chưa đồng đều.

Còn bạn đọc hoan*****@gmail.com nhắc lại cảnh người bệnh đi xe xuyên đêm, có mặt tại bệnh viện từ tờ mờ sáng để lấy số, nằm chờ dọc hành lang và trông vào những suất cơm từ thiện. Theo bạn đọc, thực trạng này đã kéo dài hàng chục năm.

Từ những chia sẻ trên, nhiều bạn đọc cho rằng muốn người dân yên tâm chữa bệnh tại quê nhà, ngành y tế cần chứng minh bằng chất lượng chuyên môn, hiệu quả điều trị, thuốc men, trang thiết bị và thái độ phục vụ.

Bởi điều người bệnh mong muốn không phải được lên tuyến trên, mà là có thể tiếp cận dịch vụ y tế tốt ngay gần nơi mình sinh sống.