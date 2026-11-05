Cần đào tạo thêm bác sĩ giỏi cho 'vùng trũng' để đỡ những chuyến đi chữa bệnh trong đêm

Phẫu thuật cho bệnh nhân tại Bệnh viện K - Ảnh: BVCC

Trao đổi với báo chí bên lề hội thảo khoa học "Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập", do Bộ Y tế, Bệnh viện K và Hội Ung thư Việt Nam tổ chức ngày 5 và 6-11 tại Hà Nội, ông Quảng chia sẻ ngành ung thư phải mở rộng mạng lưới, còn nếu chỉ tập trung vào tuyến Trung ương sẽ khó đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân.

"Năm nào chúng tôi cũng tổ chức đào tạo cho y bác sĩ các tuyến, phối hợp khảo sát về tình hình bệnh ung thư ở các tỉnh thành để có chiến lược phù hợp. Từ khi có những hoạt động này, số bệnh nhân ung thư phải tập trung về bệnh viện tuyến Trung ương đã giảm nhiều. Trước đây Bệnh viện K thống kê số lượt bệnh nhân năm sau luôn tăng hơn năm trước 20-25%, nhưng gần đây chỉ tăng 5%" - ông Quảng nói.

Mỗi năm bộ môn ung thư Trường đại học Y Hà Nội đang đào tạo 20 nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ, 20 bác sĩ nội trú, 40 học viên bậc cao học, 70 bác sĩ chuyên khoa 1 - chuyên khoa 2... chuyên ngành ung thư, tuy nhiên ông Quảng cho rằng vẫn cần đào tạo thêm và đây chính là giải pháp để giảm tình trạng người bệnh phải di chuyển lên thành phố chữa bệnh như hiện nay.

"Hiện nay Tuyên Quang, Điện Biên... cũng đều đã có bác sĩ về bệnh viện chúng tôi học chuyên ngành ung thư và sẽ có thêm các trung tâm/khoa điều trị ung thư tại bệnh viện tỉnh. Tuy nhiên điều trị ung thư là đa mô thức, có cả phẫu thuật, hóa chất, xạ trị, điều trị đích, điều trị miễn dịch, đọc giải phẫu bệnh.

Có điểm vướng là nhiều khoa/trung tâm ung thư ở các tỉnh thành chưa có đủ các phương pháp điều trị này, có nơi làm tốt phẫu thuật, hóa chất nhưng chưa có xạ trị, có nơi thì chưa có điều trị đích, điều trị miễn dịch và cần phải đồng bộ. Vì vậy cần đào tạo thêm bác sĩ và đầu tư thêm về thiết bị cho các khu vực này" - ông Quảng nói thêm.

Hiện mỗi năm Việt Nam ghi nhận 180.000-200.000 ca mắc ung thư mới và 120.000 ca tử vong do ung thư/năm. Các loại ung thư hay gặp nhất là phổi, gan, vú, dạ dày và đại trực tràng, nhiều bệnh nhân phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ cho rằng những yêu cầu mới nhất với phòng và điều trị ung thư là chuyển tư duy tập trung điều trị sang quản lý toàn diện, lấy dự phòng làm chủ điểm, kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Ông Cơ cũng yêu cầu không đo lường hiệu quả phòng chống ung thư thông qua số lượng kỹ thuật mới hay quy mô đầu tư, mà cần phối hợp nhiều phương pháp điều trị, thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng, tham gia đóng góp nghiên cứu bệnh ung thư với giới khoa học quốc tế. Đồng thời đánh giá về chi phí điều trị, đảm bảo mỗi đồng chi ra từ ngân sách, bảo hiểm y tế hay người dân đều minh bạch, hợp lý và hiệu quả.

Bạn đọc mong người miền Tây được điều trị ung thư ngay trên quê nhà Từ những chuyến xe đò khởi hành giữa đêm, nỗi lo chi phí và nguy cơ lỡ lịch điều trị ung thư, bạn đọc mong ngành y tế sớm tháo gỡ những điểm nghẽn để người dân miền Tây không phải vượt hàng trăm cây số lên TP.HCM chữa bệnh.



