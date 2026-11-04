Bạn đọc mong người miền Tây được điều trị ung thư ngay trên quê nhà

Mỗi năm, có hàng triệu lượt bệnh nhân ở miền tây lên TP.HCM khám, trị bệnh. Trong ảnh, anh Long mệt mỏi xếp hàng chờ để trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu 2 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Không chỉ là chuyện đi lại, mà còn là giờ vàng điều trị

Bạn đọc lan4*@gmail.com chia sẻ từng có người thân lên TP.HCM chữa ung thư và cho rằng nỗi đau ở các khoa ung bướu ngoài đời thực còn khốc liệt hơn nhiều bộ phim bi kịch. "Nước mình còn nhiều người nghèo lắm", bạn đọc này viết.

Còn bạn đọc Nhân Sinh nhắc đến hình ảnh quen thuộc của những gia đình miền Tây phải khăn gói lên TP.HCM giữa đêm để kịp giờ khám bệnh. Người bệnh vừa lo tình trạng sức khỏe, vừa thấp thỏm chuyện tiền bạc, chỗ ăn nghỉ và lịch điều trị. Có chuyến đi tiêu tốn gần hết khoản tiền dành dụm nhiều tháng của gia đình.

Bạn đọc Quân cũng bày tỏ sự cảm thông khi mỗi lần đi khám bệnh xa, người dân phải gánh thêm một khoản chi phí di chuyển không nhỏ.

Trong khi đó, Bảo Châu viết ngắn gọn: "Đọc bài mà thấy thương bà con miền Tây Nam Bộ quá!".

Không chỉ chia sẻ nỗi đau của người bệnh, nhiều bạn đọc đánh giá cao việc báo chí phản ánh những câu chuyện đời sống như vậy.

Bạn đọc Thanh viết: "Hoan nghênh báo Tuổi Trẻ viết bài như thế này, bài viết về cuộc sống nhân dân".

Bạn đọc Hai Lúa kêu gọi cộng đồng cùng chia sẻ thông tin, chung tay hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ câu chuyện của những bệnh nhân phải rời quê lên TP.HCM, nhiều bạn đọc cho rằng vấn đề không đơn thuần nằm ở khoảng cách địa lý hay chi phí đi lại, mà còn phản ánh những hạn chế trong khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu tại khu vực.

Bạn đọc Thanh phản ánh tình trạng quá tải tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, có những phòng dịch vụ phải bố trí đến 6 bệnh nhân, cơ sở vật chất còn tình trạng thấm dột. Đây là một trong những trăn trở cho thấy ngay cả khi người dân chọn đến một bệnh viện lớn trong vùng, kỳ vọng về điều kiện điều trị vẫn chưa phải lúc nào cũng được đáp ứng.

Bạn đọc Phong nhấn mạnh một khía cạnh đáng lo ngại khác: "Không chỉ là chi phí, còn là giờ vàng để cứu người bệnh. Khoảng cách quá xa nhiều khi chậm trễ chữa trị".

Trong điều trị ung thư và nhiều bệnh lý nghiêm trọng, việc tiếp cận cơ sở chuyên môn, được chẩn đoán và điều trị đúng thời điểm có ý nghĩa rất lớn. Vì vậy, việc phát triển năng lực y tế chuyên sâu ngay tại ĐBSCL được nhiều người xem là yêu cầu cấp thiết.

Bạn đọc Duy Đức bày tỏ kỳ vọng khi các trung tâm y tế chuyên sâu tại Cần Thơ được đầu tư hoàn thiện, người dân các tỉnh lân cận như An Giang, Sóc Trăng có thể rút ngắn đáng kể thời gian đi lại. "Giờ chỉ cần chạy một hai tiếng là tới Cần Thơ, đỡ mệt hơn lên TP.HCM rất nhiều", bạn đọc này chia sẻ.

Bên cạnh cơ sở vật chất, chất lượng khám chữa bệnh cũng được quan tâm. Bạn đọc Ba Phi đề xuất cần có cơ chế để bệnh nhân đánh giá chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ của bác sĩ.

Bạn đọc Vũ Trung mong muốn những phản ánh từ người dân được lãnh đạo ngành y tế quan tâm, lắng nghe và có giải pháp cụ thể.

Phải phòng bệnh từ môi trường sống

Con hẻm sát bện Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 như một "làng ung thư" thu nhỏ, hàng ngàn người tá túc tại các căn trọ trong con hẻm này để chờ điều trị - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Một số ý kiến còn mở rộng góc nhìn khi đặt vấn đề cho rằng muốn giảm gánh nặng bệnh tật cho người dân miền Tây cần giải quyết những nguyên nhân từ môi trường sống, và điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bạn đọc Huỳnh cho rằng vùng Mekong đang gánh vác sứ mệnh bảo đảm an ninh lương thực cho cả nước nhưng vẫn còn nhiều thiệt thòi. Vì vậy, cần thêm những chính sách và chiến lược đầu tư toàn diện để cải thiện điều kiện sống, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong vùng.

Cùng góc nhìn, bạn đọc Hai Long nhấn mạnh: "Phòng bệnh phải bắt đầu từ môi trường sống, chứ không thể chỉ trông chờ vào bệnh viện".

Theo bạn đọc này, cần quan tâm hơn đến nguồn nước sạch, môi trường sản xuất nông nghiệp và những yếu tố có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cộng đồng.

Bạn đọc Mỹ Anh lại đề cập đến vai trò của việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh sớm. Theo bạn đọc này, điều đáng tiếc là nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, lúc đó gia đình phải chạy vạy khắp nơi để tìm cơ hội điều trị.

Bạn đọc mong muốn các địa phương tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ tầm soát, khám sức khỏe định kỳ ngay tại nơi sinh sống, thay vì phải đi xa mới có điều kiện kiểm tra sức khỏe.

Từ những bình luận tưởng chừng riêng lẻ, có thể thấy điều bạn đọc mong mỏi không chỉ là thêm bệnh viện hay thêm giường bệnh. Đó còn là một hệ thống y tế đủ năng lực, đủ gần dân và đủ điều kiện để người bệnh được phát hiện, điều trị kịp thời.