Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, phát biểu tại lễ công bố triển khai bệnh án điện tử - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

PGS.TS Đào Xuân Cơ (53 tuổi, quê Hưng Yên) tốt nghiệp Trường đại học Y Hà Nội năm 1996. Năm 2005, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Năm 2008, ông có thời gian thực tập khoa học tại Bệnh viện St. Anthony và Mayo Clinic (Mỹ).

Ông được phong hàm phó giáo sư năm 2018.

Sau gần 9 năm công tác tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương (từ tháng 12-1996 đến tháng 11-2005), ông chuyển về Bệnh viện Bạch Mai, tiếp tục công tác trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu.

Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa hồi sức tích cực, đến tháng 6-2018 giữ chức trưởng khoa. Năm 2016, ông đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Tháng 8-2020, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Đến ngày 29-3-2022, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc bệnh viện.

Trong quá trình công tác, ông cùng các đồng nghiệp tham gia phát triển nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu tại Bệnh viện Bạch Mai như lọc máu liên tục, thay huyết tương và oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO), góp phần điều trị các trường hợp bệnh nặng, nguy kịch.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, ông có rất nhiều bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, đồng thời là chủ biên cuốn Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa - cuốn sách đoạt giải A Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 7 năm 2024.

Trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Đào Xuân Cơ cũng gắn với quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số tại bệnh viện. Ngày 1-11-2024, Bệnh viện Bạch Mai công bố triển khai bệnh án điện tử, trở thành bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên áp dụng hệ thống này.

Ngoài công tác quản lý bệnh viện, ông còn tham gia hoạt động đào tạo và hội nghề nghiệp, với các vị trí như Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai; Phó hiệu trưởng kiêm trưởng bộ môn hồi sức cấp cứu Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Sau khi bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, lãnh đạo Bộ Y tế hiện gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng: Thứ trưởng thường trực Vũ Mạnh Hà, các Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận và Đào Xuân Cơ.

Việc bổ sung nhân sự diễn ra sau khi ông Trần Văn Thuấn bị tạm đình chỉ công tác và bị bắt vào đầu tháng 9-2026.

Cuối tháng 9-2026, ông Nguyễn Tri Thức cũng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.