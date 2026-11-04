Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Ung thư vú dẫn đầu ca mắc và tử vong: ‘Bật mí’ cách giảm nguy cơ từ thiên chức làm mẹ

tác giả
XUÂN MAI
XUÂN MAI
XUÂN MAI

Nuôi con bằng sữa mẹ, không nên sinh con đầu muộn... là những cách giúp chị em phụ nữ giảm nguy cơ mắc ung thư vú. Tại sao vậy?

Ung thư vú dẫn đầu ca mắc và tử vong: ‘Bật mí’ cách giảm nguy cơ từ thiên chức làm mẹ - Ảnh 1.

Phụ nữ có kinh lần đầu sớm, mãn kinh muộn, phụ nữ độc thân, không sinh con, không cho con bú, sinh con đầu lòng muộn... là các yếu tố nguy cơ trong nhiều yếu tố khác, có thể gây ung thư vú - Ảnh: XUÂN MAI

Mỗi năm có 25.711 phụ nữ Việt mắc ung thư vú, Bộ Y tế nêu các yếu tố nguy cơ

Theo dữ liệu GLOBOCAN 2024 của Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào tháng 7-2026, mỗi năm Việt Nam ghi nhận 177.404 ca mắc ung thư mới và 111.015 ca tử vong.

Trong các loại ung thư, tính ở cả hai giới, ung thư vú đứng đầu với 25.711 ca (chiếm 14,5% tổng số ca ung thư). Ở nữ giới, ung thư vú đứng đầu với 25.711 ca mắc mới mỗi năm, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư mới ở nữ.

Không chỉ có số ca mắc mới cao nhất, ung thư vú còn là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu ở nữ giới.

Theo tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú” của Bộ Y tế, nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ.

Trong các yếu tố nguy cơ mắc bệnh, nổi bật là tiền sử gia đình có người mắc ung thư vú, đặc biệt có từ 2 người mắc trở lên ở lứa tuổi trẻ. Người ta cũng tìm thấy sự liên quan giữa đột biến gen BRCA1 và BRCA2 với ung thư vú, ung thư buồng trứng và một số ung thư khác.

Một số yếu tố khác bao gồm: có kinh lần đầu sớm, mãn kinh muộn, phụ nữ độc thân, không sinh con, không cho con bú, sinh con đầu lòng muộn. Viêm vú trong khi sinh đẻ và một số bệnh vú lành tính cũng là các yếu tố tăng nguy cơ mắc ung thư vú.

Béo phì, chế độ ăn giàu chất béo, uống rượu cũng góp phần tăng nguy cơ bị bệnh. Tuổi càng cao, nguy cơ mắc bệnh càng tăng. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể xuất hiện ở những người rất trẻ.

Ung thư vú dẫn đầu ca mắc và tử vong: ‘Bật mí’ cách giảm nguy cơ từ thiên chức làm mẹ - Ảnh 3.

BS.CKI Lê Thị Tuyết - Phó trưởng khoa - quản lý điều hành khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

Trao đổi với Tuổi Trẻ, BS.CKI Lê Thị Tuyết - Phó trưởng khoa - quản lý điều hành khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) - cho biết phụ nữ có thể giảm nguy cơ mắc ung thư vú bằng cách nuôi con bằng sữa mẹ, không nên sinh con đầu muộn hoặc không sinh con.

"Trong thời gian cho con bú, cơ thể người phụ nữ thường chậm có kinh hoặc không có kinh trở lại (tình trạng vô kinh do cho con bú, vô kinh sinh lý). 

Điều này làm giảm số chu kỳ rụng trứng, hạ thấp nồng độ hormone estrogen lưu hành trong cơ thể - một loại hormone có thể thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư.

Tương tự như vậy, phụ nữ sinh con đầu lòng muộn hoặc không sinh con sẽ trải qua nhiều chu kỳ kinh nguyệt liên tục hơn trong đời, dẫn đến mô tuyến vú tiếp xúc với estrogen và progesterone cao và kéo dài hơn, làm tăng khả năng đột biến gene của tế bào”, bác sĩ Tuyết giải thích.

Hạn chế uống bia rượu, không hút thuốc lá

Ngoài ra, bác sĩ Tuyết khuyến cáo phụ nữ chủ động giảm nguy cơ ung thư vú bằng cách hạn chế uống rượu bia, không hút thuốc lá, duy trì cân nặng hợp lý, xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên.

Phụ nữ cũng nên thận trọng khi sử dụng các thuốc nội tiết thay thế có chứa estrogen và progesterone. Chỉ nên uống thuốc nội tiết này khi có chỉ định của bác sĩ.

Đồng thời duy trì thói quen tự khám vú và khám sàng lọc ung thư vú định kỳ để phát hiện sớm những bất thường.

Ung thư vú dẫn đầu ca mắc và tử vong ở nữ giới: ‘Bật mí’ cách giảm nguy cơ từ thiên chức làm mẹ - Ảnh 3.'Chạy vì người tôi yêu' hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú

Ngày 31-10 và 1-11 tại TP.HCM, Ngày hội Nón hồng 2026 do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức với thông điệp 'Ngày vì người tôi yêu', kết nối cộng đồng qua các hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nguyên nhân nuôi con bằng sữa mẹ bú mẹ ung thư vú Sinh con

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất