Ung thư vú dẫn đầu ca mắc và tử vong: ‘Bật mí’ cách giảm nguy cơ từ thiên chức làm mẹ

Phụ nữ có kinh lần đầu sớm, mãn kinh muộn, phụ nữ độc thân, không sinh con, không cho con bú, sinh con đầu lòng muộn... là các yếu tố nguy cơ trong nhiều yếu tố khác, có thể gây ung thư vú - Ảnh: XUÂN MAI

Mỗi năm có 25.711 phụ nữ Việt mắc ung thư vú, Bộ Y tế nêu các yếu tố nguy cơ

Theo dữ liệu GLOBOCAN 2024 của Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào tháng 7-2026, mỗi năm Việt Nam ghi nhận 177.404 ca mắc ung thư mới và 111.015 ca tử vong.

Trong các loại ung thư, tính ở cả hai giới, ung thư vú đứng đầu với 25.711 ca (chiếm 14,5% tổng số ca ung thư). Ở nữ giới, ung thư vú đứng đầu với 25.711 ca mắc mới mỗi năm, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư mới ở nữ.

Không chỉ có số ca mắc mới cao nhất, ung thư vú còn là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu ở nữ giới.

Theo tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú” của Bộ Y tế, nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ.

Trong các yếu tố nguy cơ mắc bệnh, nổi bật là tiền sử gia đình có người mắc ung thư vú, đặc biệt có từ 2 người mắc trở lên ở lứa tuổi trẻ. Người ta cũng tìm thấy sự liên quan giữa đột biến gen BRCA1 và BRCA2 với ung thư vú, ung thư buồng trứng và một số ung thư khác.

Một số yếu tố khác bao gồm: có kinh lần đầu sớm, mãn kinh muộn, phụ nữ độc thân, không sinh con, không cho con bú, sinh con đầu lòng muộn. Viêm vú trong khi sinh đẻ và một số bệnh vú lành tính cũng là các yếu tố tăng nguy cơ mắc ung thư vú.

Béo phì, chế độ ăn giàu chất béo, uống rượu cũng góp phần tăng nguy cơ bị bệnh. Tuổi càng cao, nguy cơ mắc bệnh càng tăng. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể xuất hiện ở những người rất trẻ.

BS.CKI Lê Thị Tuyết - Phó trưởng khoa - quản lý điều hành khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

Trao đổi với Tuổi Trẻ, BS.CKI Lê Thị Tuyết - Phó trưởng khoa - quản lý điều hành khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) - cho biết phụ nữ có thể giảm nguy cơ mắc ung thư vú bằng cách nuôi con bằng sữa mẹ, không nên sinh con đầu muộn hoặc không sinh con.

"Trong thời gian cho con bú, cơ thể người phụ nữ thường chậm có kinh hoặc không có kinh trở lại (tình trạng vô kinh do cho con bú, vô kinh sinh lý).

Điều này làm giảm số chu kỳ rụng trứng, hạ thấp nồng độ hormone estrogen lưu hành trong cơ thể - một loại hormone có thể thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư.

Tương tự như vậy, phụ nữ sinh con đầu lòng muộn hoặc không sinh con sẽ trải qua nhiều chu kỳ kinh nguyệt liên tục hơn trong đời, dẫn đến mô tuyến vú tiếp xúc với estrogen và progesterone cao và kéo dài hơn, làm tăng khả năng đột biến gene của tế bào”, bác sĩ Tuyết giải thích.

Hạn chế uống bia rượu, không hút thuốc lá Ngoài ra, bác sĩ Tuyết khuyến cáo phụ nữ chủ động giảm nguy cơ ung thư vú bằng cách hạn chế uống rượu bia, không hút thuốc lá, duy trì cân nặng hợp lý, xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Phụ nữ cũng nên thận trọng khi sử dụng các thuốc nội tiết thay thế có chứa estrogen và progesterone. Chỉ nên uống thuốc nội tiết này khi có chỉ định của bác sĩ. Đồng thời duy trì thói quen tự khám vú và khám sàng lọc ung thư vú định kỳ để phát hiện sớm những bất thường.