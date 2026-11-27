Đáng chú ý, Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần thứ 4 dự kiến quy tụ khoảng 60 gian hàng ẩm thực Việt - Hoa, trong khi Festival OCOP Việt Nam 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ là dịp để người dân khám phá, mua sắm đặc sản các vùng miền.

Cùng thời điểm, Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2026 có các hoạt động tại khu vực bờ sông Sài Gòn, Bình Dương và Vũng Tàu.

Đồng hành cùng các sự kiện trên, Chương trình kích cầu kinh tế TP.HCM - Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC) mang đến nhiều ưu đãi từ đặt xe công nghệ, đi chợ, mua sắm cá nhân đến tour du lịch, đặc sản và thức uống.

Người dân và du khách có thể truy cập songdong.hochiminhcity.gov.vn để tìm kiếm ưu đãi mua sắm và hello.hochiminhcity.gov.vn để lên lịch trình vui chơi, khám phá thành phố.