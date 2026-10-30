IMF dự báo: Việt Nam sẽ vượt Indonesia về GDP bình quân đầu người năm 2026

Hiện nay Việt Nam có hơn 100 triệu dân, trong khi Indonesia có khoảng 290 triệu dân - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-10, tạp chí Nikkei Asia đăng tin: GDP bình quân đầu người của Việt Nam được dự báo sẽ vượt Indonesia trong năm 2026, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến thay thế Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, bao gồm chất bán dẫn và thiết bị điện tử.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP danh nghĩa bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tăng 8,9% trong năm nay, lên 5.259 USD, gần gấp đôi so với một thập niên trước.

Mức này sẽ vượt con số 5.153 USD của Indonesia, đưa Việt Nam lên vị trí thứ năm trong số các nước thành viên ASEAN, sau Thái Lan.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 100 triệu dân, trong khi Indonesia có khoảng 290 triệu dân. GDP bình quân đầu người được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chia cho dân số. Trong khi đó, GDP danh nghĩa bình quân đầu người được tính theo giá cả hiện hành của năm đó, chưa điều chỉnh theo lạm phát. Khi quy đổi sang USD, chỉ số này còn chịu ảnh hưởng của biến động tỉ giá hối đoái.

Nikkei Asia cũng lưu ý Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 10% trong năm 2026.

"Đầu tư công tích cực của Chính phủ đang hỗ trợ tăng trưởng" - bà Mai Fujita, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu các nền kinh tế đang phát triển (Nhật Bản), chỉ ra.

Việt Nam dự kiến dành khoảng 1 triệu tỉ đồng (38,7 tỉ USD) cho đầu tư công trong cả năm 2026. Hoạt động xây dựng đường sá, sân bay và các công trình hạ tầng khác đang được triển khai trên cả nước.

Trong khi đó, các doanh nghiệp như Tập đoàn điện tử Foxconn của Đài Loan đang mở rộng sản xuất tại Việt Nam.

Xuất khẩu cũng tăng mạnh, đạt 434,3 tỉ USD trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung Electronics có nhà máy tại Việt Nam, sản xuất điện thoại thông minh và nhiều thiết bị điện tử khác để xuất khẩu.

Tại Indonesia, tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì quanh mức 5%. Dù nước này thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành như xe điện, dòng vốn này dường như chưa tạo thêm đủ việc làm và thu nhập cho người dân. Đồng rupiah yếu cũng khiến tốc độ tăng GDP danh nghĩa của Indonesia tính theo USD giảm xuống.

Việt Nam đặt mục tiêu nâng GDP bình quân đầu người lên 8.500 USD vào năm 2030, tương đương mức hiện nay của Thái Lan.

Bà Fujita cho rằng Việt Nam cần "nỗ lực hướng tới tăng trưởng dài hạn, như phát triển nguồn nhân lực và công nghệ, bên cạnh các khoản đầu tư hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng trong ngắn hạn".