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Huế: Gió rít từng cơn làm rung cả cửa nhà

tác giả
NHẬT LINH
NHẬT LINH
NHẬT LINH

Không khí lạnh gây gió giật mạnh như gió bão tại Huế khiến nhiều cây xanh nghiêng ngả, gãy đổ. Mưa lớn tiếp tục kéo dài, một số nơi ở A Lưới bị ngập cục bộ.

Huế: Gió rít từng cơn làm rung cả cửa nhà - Ảnh 2.

Không khí lạnh gây gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh ở đường Hoàng Lanh (phường Vỹ Dạ, TP Huế) ngã đổ - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 10-11, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, cho biết không khí lạnh mạnh đang gây gió lớn trên địa bàn thành phố.

Trước đó, tối 9-11, nhiều nơi ở Huế ghi nhận gió giật mạnh kèm mưa lớn. Gió rít từng cơn khiến nhiều người tưởng như đang có bão đổ bộ chứ không phải không khí lạnh như dự báo.

Anh Khánh, trú chung cư Vicoland, phường Vỹ Dạ, TP Huế, cho biết chưa bao giờ chứng kiến không khí lạnh gây gió lớn, giật mạnh như bão.

"Gió rít từng cơn làm rung cả cửa nhà tôi. Tưởng như sắp có bão đổ bộ đất liền ấy", anh Khánh nói.

Gió lớn cũng khiến nhiều cây xanh trồng dọc đường Hoàng Lanh, phường Vỹ Dạ, nghiêng ngả, gãy đổ.

Theo ông Hùng, hiện tượng gió giật mạnh là do không khí lạnh hoạt động mạnh. Sáng sớm 10-11, các trạm khí tượng tại Huế và A Lưới ghi nhận gió giật cấp 7, trạm Thuận An gió giật cấp 8. Trên biển, trạm Cồn Cỏ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Huế: Gió rít từng cơn làm rung cả cửa nhà - Ảnh 3.

Cây cối nghiêng ngả do gió giật mạnh vào tối 9-11 ở Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Dự báo trong ngày 10-11, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh, gây gió cấp 4-5, giật cấp 6-7. Vùng ven biển có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Không khí lạnh còn gây mưa lớn nhiều nơi và khiến nhiệt độ giảm mạnh. Dự báo khoảng ngày 13-11, mưa tại Huế sẽ giảm.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, cho biết ngày 9-11, thành phố có mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi. Mưa lớn khiến một số nơi tại A Lưới bị ngập cục bộ.

Trong ngày 10-11, TP Huế yêu cầu tăng lưu lượng xả nước đón lũ tại hồ thủy điện Hương Điền lên 300-1.000m³/s, hồ Bình Điền 200-800m³/s.

Huế: Gió rít từng cơn làm rung cả cửa nhà - Ảnh 4.

Người dân ở phường Vỹ Dạ, TP Huế chủ động chạy xe ô tô đến nơi cao vì lo sợ mưa lớn gây lũ lụt như cuối năm 2025 - Ảnh: NHẬT LINH

Theo ông Hòa, hồ Tả Trạch và hồ thủy điện Bình Điền ở thượng nguồn sông Hương cơ bản vẫn còn nhiều dung tích để đón lũ.

Đối với sông Bồ, việc tăng lưu lượng xả nước tại hồ thủy điện Hương Điền có khả năng gây một đợt lũ nhẹ nhưng không quá đáng lo.

Huế: Không khí lạnh giật như gió bão, cây xanh ngã đổ - Ảnh 5.Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mưa lớn, có nơi trên 250mm

Dự báo từ chiều tối mai (27-10) đến 29-10, ở Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa lớn trên 250mm. Khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông trong chiều tối nay.

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    Chủ đề: Mưa lớn hồ thuỷ điện Không khí lạnh

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