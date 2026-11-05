Học tăng cường và học liên kết ở trường khác nhau thế nào, chương trình nào phải đóng tiền?

Tiết học của học sinh Trường tiểu học Đống Đa, phường Tân Hòa, TP.HCM. Đây là trường thực hiện mô hình trường tiên tiến nên các hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học cũng không thu phí - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc thực hiện Thông tư 85, các nhà trường cần phân biệt hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học một cách rõ ràng.

Phải phân biệt rõ dạy tăng cường và chương trình liên kết

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nêu rõ:

Không thể chỉ dựa vào tên gọi của hoạt động để xác định đó là hoạt động tăng cường, hoạt động theo nhu cầu hay dạy thêm, học thêm. Việc phân định phải căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức.

Nội dung hoạt động giáo dục tăng cường là những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi người học đều được tiếp cận.

Nội dung hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học (còn gọi là chương trình liên kết) là những nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu phục vụ nhu cầu, sở thích, năng khiếu, năng lực và định hướng phát triển cá nhân của người học.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng yêu cầu các nhà trường đổi mới phương thức quản trị nhà trường từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, quản trị dựa trên chất lượng đầu ra, dữ liệu minh bạch và giải trình xã hội;

Triển khai hoạt động giáo dục phải dựa trên tinh thần tự nguyện thực chất của người học và cha mẹ học sinh đối với các hoạt động theo nhu cầu; tuyệt đối không ép buộc, không áp đặt, không gợi ý dưới bất kỳ hình thức nào.

Giờ tan học phải phù hợp thời gian đưa đón của phụ huynh

Được biết, Thông tư 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các nhà trường không được thu tiền của người học với hoạt động giáo dục tăng cường, chỉ có hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học (tức là các chương trình liên kết trong nhà trường hiện nay) mới được thu tiền.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh bày tỏ bức xúc khi con em họ bị ép phải học chương trình liên kết vì chương trình này được nhà trường xếp xen kẽ với thời khóa biểu chính khóa. Hoặc có trường xếp học liên kết sau cùng nhưng lại cho học sinh tan học vào giờ hành chính, khi phụ huynh còn đang đi làm, không thể đón con về, đành phải đăng ký cho con học chương trình liên kết.

Với tình trạng trên, văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM hướng dẫn: "Lưu ý đối với năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục rà soát, điều chỉnh các kế hoạch giáo dục đã ban hành, đảm bảo nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường phù hợp. Hạn chế tối đa việc xáo trộn khung thời gian học tập của học sinh và thời gian đưa đón học sinh của phụ huynh".

Hiện nay, nhiều phụ huynh ở TP.HCM đang chờ đợi các nhà trường thực hiện các quy định theo Thông tư 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư này có hiệu lực từ 15-11-2026.