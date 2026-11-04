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Mới nhất: TP.HCM hướng dẫn các trường dạy các môn liên kết theo 3 mô hình

tác giả
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

Chiều 4-11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn về việc thực hiện thông tư 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, các trường dạy các môn liên kết theo 3 mô hình.

- Ảnh 1.

Một tiết học của học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền. Đây là trường thực hiện mô hình trường tiên tiến, sẽ áp dụng mô hình 3 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc thực hiện Thông tư 85- Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM hướng dẫn về việc thực hiện thông tư 85, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học là hoạt động do cơ sở giáo dục tổ chức ngoài thời gian thực hiện hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường. 

Hoạt động này nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích, định hướng phát triển cá nhân của người học trên cơ sở tự nguyện đăng ký.

"Nhà trường thực hiện tự nguyện đăng ký của người học và cha mẹ học sinh; Không thu tiền vượt mức quy định của UBND Thành phố; Không tổ chức dạy trước chương trình, dạy lại nội dung chính khóa hoặc biến tướng thành dạy thêm, học thêm; 

Không sử dụng kết quả tham gia các hoạt động này để thay thế kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục thuộc Chương trình giáo dục phổ thông" – văn bản nêu rõ.

Cũng theo văn bản trên, các trường sẽ bố trí thời gian tiết học theo nhu cầu (còn gọi là môn liên kết) linh động, khoa học theo 3 mô hình sau:

Mô hình 1: Áp dụng chung cho các trường phổ thông đại trà: Nhà trường chủ động bố trí thời khóa biểu phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm đầy đủ nội dung, thời lượng giáo dục chính khóa và giáo dục tăng cường. Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức thành các khung thời gian riêng, ngoài thời gian và không xen kẽ các tiết chính khóa, tăng cường.

Lịch tổ chức được phân bố linh hoạt theo ngày, khối, nhóm học sinh, có sự phối hợp với đơn vị cung ứng để bảo đảm khả năng bố trí giáo viên và không gây quá tải cho học sinh. Học sinh không đăng ký tham gia được bố trí thời gian đến trường, ra về phù hợp; trường hợp ở lại trường được bố trí hoạt động phù hợp và giám sát an toàn.

Mô hình 2 áp dụng cho trường có lớp học linh hoạt theo nhu cầu:

Vào các tiết dạy học theo nhu cầu, học sinh có đăng ký sẽ di chuyển về các phòng học chức năng/phòng máy vi tính theo từng nhóm nội dung tự chọn đã đăng ký (Nhóm phát triển năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hướng nghiệp, khởi nghiệp, tài chính, .... ; 

Nhóm phát triển năng lực số, trí tuệ nhân tạo, Tin học theo chuẩn quốc tế, giáo dục STEM nâng cao, STEM Robot, lập trình, Robot, IoT, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, ...; 

Nhóm phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, chứng chỉ quốc tế, ngoại ngữ với giáo viên người nước ngoài, ngoại ngữ thông qua môn toán và khoa học phần mềm bổ trợ nâng cao, ...; Nhóm học giáo dục kỹ năng: phát triển kỹ năng sống và các nhóm kỹ năng mềm khác, ...).

Học sinh không đăng ký sẽ tham gia các hoạt động tự học, đọc sách hoặc sinh hoạt trải nghiệm tăng cường do nhà trường tổ chức.

Mô hình 3 áp dụng cho mô hình trường tiên tiến hội nhập và loại hình lớp tích hợp theo Đề án 5695 (Tích hợp môn toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh) với 100% học sinh đã tự nguyện đăng ký trước khi tuyển sinh đầu cấp vào trường: Bố trí thời khóa biểu linh hoạt, đồng bộ theo lớp học riêng.

- Ảnh 2.Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông: Trường phải dạy tăng cường, không thu tiền phụ huynh

TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã giải đáp thắc mắc về việc thực hiện Thông tư 85. Trong đó, các trường phải tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường, dù không được thu phí của phụ huynh.

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HOÀNG HƯƠNG
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    Chủ đề: Thông tư 85 Sở Giáo dục Môn liên kết trường tiên tiến

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