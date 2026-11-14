Học sinh THCS Kim Liên học nhờ tại 4 điểm trường sau vụ cháy

Toàn cảnh khu vực xảy ra hỏa hoạn - Ảnh: HỒNG QUANG

Tối 14-11, UBND phường Kim Liên cho biết từ ngày 17-11, Trường THCS Kim Liên sẽ tổ chức dạy học trực tiếp trở lại tại 4 điểm trường.

Theo đó, khối lớp 7 và khối lớp 9 sẽ học tại Trường THCS Khương Thượng (Phân hiệu 2, địa chỉ số 163 phố Tam Khương, phường Kim Liên).

Khối lớp 6 và khối lớp 8 học tại 3 địa điểm, gồm: Trường THCS Khương Thượng (Trụ sở chính, địa chỉ số 10 phố Tôn Thất Tùng); Trường tiểu học Phương Mai (Phân hiệu, địa chỉ số 4 ngõ 149 phố Khương Thượng); Trường tiểu học Khương Thượng (địa chỉ số 8 phố Tôn Thất Tùng).

Theo phường, nhà trường đã thông báo đầy đủ, kịp thời đến cha mẹ học sinh về địa điểm, lịch học và phương án đưa đón của từng lớp trước khi tổ chức dạy học trực tiếp tại các điểm trường mới.

UBND phường xác định việc sớm ổn định học tập cho học sinh Trường THCS Kim Liên là nhiệm vụ cấp bách, trong đó quyền lợi học sinh và chất lượng giáo dục là yêu cầu xuyên suốt.

Trước đó, vụ hỏa hoạn hôm 5-11 xảy ra tại trường tạm đã khiến một học sinh Trường THCS Kim Liên tử vong.

Từ ngày 6-11, toàn bộ học sinh học trực tuyến, chờ nhà trường, địa phương chuẩn bị các điều kiện học trực tiếp.