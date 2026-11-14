Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Học sinh THCS Kim Liên học nhờ tại 4 điểm trường sau vụ cháy

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Sau hơn 10 ngày học trực tuyến vì vụ cháy khiến một học sinh tử vong, học sinh Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) sẽ trở lại trường từ ngày 17-11, tại 4 địa điểm.

Học sinh THCS Kim Liên học nhờ tại 4 điểm trường sau vụ cháy - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực xảy ra hỏa hoạn - Ảnh: HỒNG QUANG

Tối 14-11, UBND phường Kim Liên cho biết từ ngày 17-11, Trường THCS Kim Liên sẽ tổ chức dạy học trực tiếp trở lại tại 4 điểm trường.

Theo đó, khối lớp 7 và khối lớp 9 sẽ học tại Trường THCS Khương Thượng (Phân hiệu 2, địa chỉ số 163 phố Tam Khương, phường Kim Liên).

Khối lớp 6 và khối lớp 8 học tại 3 địa điểm, gồm: Trường THCS Khương Thượng (Trụ sở chính, địa chỉ số 10 phố Tôn Thất Tùng); Trường tiểu học Phương Mai (Phân hiệu, địa chỉ số 4 ngõ 149 phố Khương Thượng); Trường tiểu học Khương Thượng (địa chỉ số 8 phố Tôn Thất Tùng).

Theo phường, nhà trường đã thông báo đầy đủ, kịp thời đến cha mẹ học sinh về địa điểm, lịch học và phương án đưa đón của từng lớp trước khi tổ chức dạy học trực tiếp tại các điểm trường mới.

UBND phường xác định việc sớm ổn định học tập cho học sinh Trường THCS Kim Liên là nhiệm vụ cấp bách, trong đó quyền lợi học sinh và chất lượng giáo dục là yêu cầu xuyên suốt.

Trước đó, vụ hỏa hoạn hôm 5-11 xảy ra tại trường tạm đã khiến một học sinh Trường THCS Kim Liên tử vong. 

Từ ngày 6-11, toàn bộ học sinh học trực tuyến, chờ nhà trường, địa phương chuẩn bị các điều kiện học trực tiếp.

Học sinh THCS Kim Liên được phân đến 4 điểm trường học nhờ sau vụ cháy trường tạm - Ảnh 2.Cháy lớn trong Trường THCS Kim Liên ở Hà Nội, phải sơ tán nhiều học sinh

Theo ghi nhận, khu vực xảy ra cháy là khu nhà tạm với kết cấu chủ yếu là mái tôn. Phát hiện ngọn lửa, nhiều học sinh được sơ tán ra ngoài.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYÊN BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: trường THCS Kim Liên trường tạm Cháy trường học Hà Nội học sinh

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất