Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên khiến 1 người tử vong

Hiện trường sự việc - Ảnh: HỒNG QUANG

Liên quan vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên (số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội) khiến một người tử vong, chiều 5-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Giám đốc Công an TP chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND phường Kim Liên cùng các đơn vị liên quan được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình người bị nạn theo quy định.

Chiều cùng ngày, thông tin về vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (mới), Công an TP Hà Nội cho biết khoảng 12h18 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở giáo dục trên.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, 8 xe chuyên dụng cùng hơn 60 cảnh sát đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ sau khoảng 4 phút. Tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 1 tầng và có người mắc kẹt bên trong, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu các khu vực để tìm kiếm người bị nạn.

Đồng thời lực lượng chức năng cũng triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận. Học sinh đang học tại các khối nhà cũng được sơ tán đến khu vực an toàn.

Đến 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện Giám đốc Công an Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định.

Phát hiện 1 người tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên ở Hà Nội Đến 12h40 ngày 5-11, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.



