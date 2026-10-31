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Cháy nhà máy điện tử tại khu công nghiệp VSIP Hải Phòng

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Ngày 31-10, đám cháy bùng phát tại nhà máy điện tử trong Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, kèm cột khói lớn bốc cao khiến nhiều người chú ý.

Cháy nhà máy điện tử tại khu công nghiệp VSIP Hải Phòng - Ảnh 1.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người - Ảnh: N. DUNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 31-10, lãnh đạo UBND phường Nam Triệu, TP Hải Phòng xác nhận trong sáng cùng ngày trên địa bàn xảy ra vụ cháy nhà máy của Công ty TNHH Điện tử Chilisin Việt Nam.

Theo hình ảnh, video ghi nhận tại hiện trường, đám cháy xuất hiện tại một khu nhà xưởng cao tầng của Công ty TNHH Điện tử Chilisin Việt Nam trong Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng, thuộc phường Nam Triệu, TP Hải Phòng.

Ngọn lửa bùng phát mạnh, có thời điểm phá qua phần mái công trình. Cột khói dày đặc, ban đầu có màu trắng, sau chuyển sang đen xám và cuồn cuộn bốc cao.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, khống chế đám cháy và bảo đảm an toàn khu vực xung quanh.

"Ngọn lửa đã được khống chế, không để cháy lan ra xung quanh. Vụ việc không gây thiệt hại về người", lãnh đạo phường Nam Triệu cho hay.

Hiện thông tin về nguyên nhân vụ cháy, tình hình thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Cháy nhà máy điện tử tại khu công nghiệp VSIP Hải Phòng - Ảnh 2.Công ty hóa chất ở Phú Thọ cháy lớn, rực sáng một góc trời

Tối 6-7, tại Công ty hóa chất Đông Á (Công ty CP Đông Á, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) xảy ra cháy lớn, ngọn lửa rực sáng một góc trời.

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TIẾN THẮNG
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    Chủ đề: điện tử Hải Phòng khu công nghiệp cháy nhà máy VSIP

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