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Bãi rác 7,7ha cháy âm ỉ gần một tháng

tác giả
M.ANH
M.ANH
M.ANH

Bãi rác rộng 7,7ha tại xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên) cháy âm ỉ suốt gần 1 tháng qua, gây khói đen, mùi khét nồng nặc, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

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Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy bãi rác tại xã Đồng Hỷ - Ảnh: BÁO THÁI NGUYÊN

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 26-10, ông Nguyễn Hữu Tùng - Chủ tịch UBND xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên) - cho biết địa phương đang tập trung các biện pháp để dập tắt đám cháy.

Bãi rác nằm trên đồi cao, cách xa nguồn nước 200-300m. Khi xảy ra cháy, chính quyền gặp nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Được biết, bãi rác này nằm ở xóm 9, xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên) có diện tích khoảng 7,7ha, đã dừng tiếp nhận chất thải từ cuối năm 2025.

Cuối tháng 9-2026, việc cháy bãi rác phát tán khói và mùi khét.

Từ ngày 23-10, địa phương đã huy động máy xúc để đào đường, tạo lối cho xe chữa cháy di chuyển. Nguồn nước ở xa, lực lượng chức năng phải đào thêm các hồ chứa nước, bơm nước từ dưới lên để chữa cháy.

Do rác chôn lấp lâu năm, lượng rác lớn cháy âm ỉ sâu bên dưới, chính quyền phải dùng máy xúc để lật rác lên, bơm nước trực tiếp vào chỗ cháy để giải quyết triệt để.

Hiện các lực lượng tiếp tục tập trung xử lý những điểm cháy còn lại, hạn chế khói, mùi khét và nguy cơ cháy lan, nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

- Ảnh 3.Lại xuất hiện hố sụt rộng gần 2m tại Thái Nguyên

Hố sụt xuất hiện giữa đường, từ từ lan rộng, lún thêm, lộ rõ đất đá phía dưới được người dân ghi lại tại xã Na Rì, Thái Nguyên.

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M.ANH
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    Chủ đề: cháy bãi rác Thái Nguyên

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