Lại xuất hiện hố sụt rộng gần 2m tại Thái Nguyên

Hố sụt xuất hiện ngày 21-10 trên quốc lộ 3B - Ảnh: HOÀNG NAM

Ngày 21-10, video ghi lại khoảnh khắc hố sụt xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 3B đoạn qua xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh do người dân ghi lại, hố sụt xuất hiện giữa đường quốc lộ, tại khu vực đường vừa mới trải nhựa. Hố sâu khoảng 1,5m, tại thời điểm ghi hình phần mặt đường vẫn tiếp tục lún xuống, phía dưới hố có nước.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nông Thị Anh Thơ - Chủ tịch UBND xã Na Rì - cho biết hố sụt này rộng khoảng 1,5-2m, độ sâu quan sát được khoảng 1,5m.

Đáng chú ý, hiện tượng sụt lún này xảy ra đúng tại hố sụt cũ xuất hiện vào tháng 3-2016. Hố vừa được lấp lại, trải nhựa khoảng 1 tuần, lại tiếp tục sụt xuống.

Vị trí hố sụt này cách "hố tử thần" nơi xảy ra vụ sụt lún khiến một người mất tích vào tháng 5-2025 chỉ khoảng 7-8m.

Theo bà Thơ, ngay khi nắm bắt thông tin, chính quyền xã đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, người tham gia giao thông bằng cách đặt biển báo, rào chắn quanh khu vực hố sụt.

Hiện đang có đề án khảo sát, thăm dò địa chất để đánh giá, tìm nguyên nhân của hiện tượng sụt lún này.

Trước đó, tại vị trí này ghi nhận hiện tượng sụt lún vào tháng 3-2026. Cách đó, khoảng 7-8m là vị trí xuất hiện "hố tử thần" với đường kính 10m, sâu 10m xuất hiện vào tháng 3-2025.