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Cháy lớn trong Trường THCS Kim Liên ở Hà Nội, phải sơ tán nhiều học sinh

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Theo ghi nhận, khu vực xảy ra cháy là khu nhà tạm với kết cấu chủ yếu là mái tôn. Phát hiện ngọn lửa, nhiều học sinh được sơ tán ra ngoài.

Cháy lớn trong Trường THCS Kim Liên ở Hà Nội, phải sơ tán nhiều học sinh - Ảnh 1.

Khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét - Ảnh: D.C.

Khoảng 12h30 ngày 5-11, một vụ cháy đã xảy ra tại khu nhà tạm trong khuôn viên của Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội).

Lực lượng chức năng điều động 7 xe chữa cháy thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Hà Nội đến hiện trường để dập lửa.

Cháy lớn trong Trường THCS Kim Liên ở Hà Nội, phải sơ tán nhiều học sinh - Ảnh 2.

Xe cứu hỏa được huy động tới hiện trường - Ảnh: HỒNG QUANG

Theo ghi nhận, khu vực xảy ra hỏa hoạn là khu nhà tạm với kết cấu chủ yếu là mái tôn. Phát hiện ngọn lửa, nhiều học sinh được sơ tán ra ngài.

Đến 12h50, lực lượng chức năng tiếp tục tiếp cận hiện trường.

Lãnh đạo UBND phường Kim Liên cho biết đang trực tiếp xử lý vụ việc. Hiện chưa có thêm thông tin về thiệt hại, thương vong và nguyên nhân bùng phát ngọn lửa.

Cháy lớn trong Trường THCS Kim Liên ở Hà Nội, phải sơ tán nhiều học sinh - Ảnh 3.

Nơi xảy ra cháy chủ yếu là dãy nhà tạm kết cấu chủ yếu là mái tôn - Ảnh: HỒNG QUANG

Cháy lớn trong Trường THCS Kim Liên ở Hà Nội, phải sơ tán nhiều học sinh - Ảnh 4.Vụ cháy nhà chết 2 cha con: Nghi ông nội đổ xăng đốt nhà do mâu thuẫn gia đình

Công an tỉnh Gia Lai nhận định bước đầu nguyên nhân vụ cháy nhà làm chết 2 cha con và ông bà nội bị thương tại xã Vĩnh Thịnh xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, dẫn tới ông nội đổ xăng đốt nhà.

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    Chủ đề: Trường Kim Liên chữa cháy Hà nỘi cháy trường

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