Vụ 2 cha con chết cháy: Bắt tạm giam ông nội

Căn nhà tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh, là hiện trường xảy ra vụ cháy làm chết hai cha con ông H.T.L. - Ảnh: Đ.H.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, ông Huỳnh Quảng bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ cháy nhà làm chết ông H.T.L. (43 tuổi) và con là cháu H.G.B. (13 tuổi) trong căn nhà tại thôn Vĩnh Thái rạng sáng 26-10.

Ông Quảng là cha ruột của ông H.T.L.. Thường ngày, hai cha con ông H.T.L. sống cùng vợ chồng ông Quảng tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan trong gia đình.

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới thảm kịch đau lòng trên là do mâu thuẫn trong gia đình khiến ông Quảng đổ xăng, khóa cửa đốt phòng ngủ của hai cha con ông L.

Đến ngày 28-10, sau khi củng cố hồ sơ, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án "giết người" để làm cơ sở tiếp tục điều tra làm rõ.

Hai cha con chết cháy trong phòng ngủ lúc rạng sáng Như tin Tuổi Trẻ đã đưa, đám cháy bùng phát vào khoảng 4h ngày 26-10 tại căn nhà ở thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai. Sau khi dập lửa, cơ quan chức năng kiểm tra bên trong phòng ngủ phát hiện hai người đã chết là ông H.T.L. (43 tuổi) và con trai là cháu H.G.B. (13 tuổi). Cha mẹ ông L. là ông Huỳnh Quảng và bà N.T.H. (77 tuổi) bị thương nhiều nơi, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh. Theo Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh, hai bệnh nhân này không có các vết thương do bỏng. Cụ thể, ông Huỳnh Quảng được lực lượng công an đưa vào cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương tại vùng cổ và ngực. Còn bà N.T.H. có nhiều thương tích tại vùng đầu và các chi.

Vụ cháy nhà chết 2 cha con: Ông bà nội cũng bị thương, sức khỏe ra sao? Trong vụ cháy nhà làm chết 2 cha con tại xã Vĩnh Thịnh, Gia Lai, sáng 26-10, còn có 2 ông bà nội bị thương với các vết thương hở, đang được điều trị tại bệnh viện.



