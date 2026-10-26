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2 cha con chết cháy trong nhà tại Gia Lai lúc rạng sáng

tác giả
TẤN LỰC
TẤN LỰC
TẤN LỰC

Vụ cháy xảy ra tại một ngôi nhà ở thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh (Gia Lai) rạng sáng 26-10 làm hai cha con chết. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

2 cha con chết cháy trong nhà tại Gia Lai lúc rạng sáng - Ảnh 2.

Công an đến điều tra vụ việc tại căn nhà xảy ra vụ cháy làm chết 2 cha con ở thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh, Gia Lai - Ảnh: Đ.H.

Ngày 26-10, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, Gia Lai, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà làm hai người chết.

Theo đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, Tổ an ninh trật tự cơ sở phát hiện đám cháy bùng phát trong căn nhà của ông H.T.L. tại thôn Vĩnh Thái.

Cơ quan chức năng đến nơi tổ chức dập lửa thì phát hiện trong nhà có hai người đã chết là ông H.T.L. (43 tuổi) và cháu H.G.B (13 tuổi, con trai ông L).

Lúc xảy ra vụ cháy bên trong căn nhà còn có cha mẹ ông L. là ông H.Q. (81 tuổi), và bà N.T.H. (77 tuổi). Cha mẹ ông L. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh. 

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ông Bùi Tấn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh và Trưởng Công an xã cho hay đang chờ kết quả điều tra từ Công an tỉnh Gia Lai, chưa cung cấp thông tin chi tiết.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể hai cha con sẽ được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

2 cha con chết cháy trong nhà tại Gia Lai lúc rạng sáng - Ảnh 2.Gia Lai: Cháy nhà lúc rạng sáng, 1 người chết

Vụ cháy nhà bùng phát rạng sáng nay, ngày 13-4, tại căn nhà ở tổ dân phố Cẩm Văn, phường An Nhơn Đông, Gia Lai, làm 1 người chết.

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TẤN LỰC
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    Chủ đề: Gia Lai vụ cháy lớn cháy nhà chết người cháy nhà hỏa hoạn chết cháy

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