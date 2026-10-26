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Vụ cháy nhà chết 2 cha con: Ông bà nội cũng bị thương, sức khỏe sao?

tác giả
TẤN LỰC
TẤN LỰC
TẤN LỰC

Trong vụ cháy nhà làm chết 2 cha con tại xã Vĩnh Thịnh, Gia Lai, sáng 26-10, còn có 2 ông bà nội bị thương với các vết thương hở, đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ 2 cha con chết cháy trong nhà tại Gia Lai: Ông bà nội cũng bị thương, sức khỏe ra sao? - Ảnh 1.

Công an tỉnh Gia Lai và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp cận căn nhà hiện trường vụ cháy để điều tra - Ảnh: Đ.H.

Ngày 26-10, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc dẫn tới vụ cháy nhà làm 2 cha con chết ở thôn Vĩnh Thái, xã Vịnh Thịnh, rạng sáng cùng ngày.

Bà nội bị nhiều vết thương vùng đầu, tay và chân

Trong vụ việc đau lòng trên, 2 cha con ông H.T.L. (43 tuổi), và cháu H.G.B. (13 tuổi), đã chết trong vụ cháy. 

Cha mẹ ông H.T.L. cũng bị thương và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh, là ông H.Q. (81 tuổi) và bà N.T.H. (77 tuổi).

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh, ông H.Q. và bà N.T.H. được tiếp nhận vào viện khoảng 5h30 sáng cùng ngày.

Lúc đưa vào cấp cứu, bà N.T.H. có nhiều thương tích tại vùng đầu và các chi. 

Qua thăm khám ban đầu, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Vùng trán và quanh mắt phải có vết bầm tím. Bàn tay phải có nhiều vết thương kích thước khoảng 3cm; ngón cái bàn tay phải có vết thương dài khoảng 4cm, bong móng.

Mặt trong hai cẳng chân có các vết thương kích thước khoảng 3cm, chảy nhiều máu. Kết quả chụp X-quang ghi nhận gãy đầu dưới hai xương cẳng chân trái. 

Bệnh nhân được xử trí, băng ép vết thương, sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau và theo dõi tình trạng sức khỏe. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, huyết áp ổn định nhưng còn đau nhức nhiều, không đi lại được. Sau khi hội chẩn, trung tâm thống nhất chuyển viện lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Ông nội có nhiều vết thương hở tại vùng cổ và ngực

Trong khi đó, ông H.Q. được lực lượng công an đưa vào cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương tại vùng cổ và ngực.

Qua thăm khám ban đầu, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được. Vùng cổ có một vết thương kích thước khoảng 3cm. Vùng ngực có hai vết thương. 

Qua thăm khám, chưa ghi nhận bất thường rõ rệt về tim, phổi và các cơ quan khác. Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân được xử trí và khâu các vết thương vùng cổ, ngực. Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau và tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe. 

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh.

Đáng chú ý, theo Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh, 2 bệnh nhân này không có các vết thương do bỏng.

Hai cha con chết cháy trong phòng ngủ

Như tin Tuổi Trẻ đã đưa, khoảng 4h30 ngày 26-10, cơ quan chức năng xã Vĩnh Thịnh nhận tin báo căn nhà của ông H.T.L. tại thôn Vĩnh Thái có cháy lớn. Sau khi dập lửa, kiểm tra bên trong phòng ngủ phát hiện hai người đã chết là ông H.T.L. và con là cháu H.G.B..

Cha mẹ ông L. là ông H.Q. và bà N.T.H. sống trong căn nhà này cũng bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ cháy nhà chết 2 cha con: Ông bà nội cũng bị thương, sức khỏe sao? - Ảnh 3.Cháy nhà lúc rạng sáng, 5 người hoảng loạn chạy lên tầng cao và được giải cứu

Thời điểm xảy ra cháy nhà, có 5 người trong nhà đã hít phải khói và hoảng loạn chạy lên các tầng trên. Họ được lực lượng chức năng cứu nạn ra vị trí an toàn.

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TẤN LỰC
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    Chủ đề: cháy nhà Gia Lai cháy nhà chết người Đốt nhà chết cháy lửa cháy quá lớn

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