Vụ 2 cha con chết trong vụ cháy nhà, ông bà nội bị thương: Khởi tố vụ án 'giết người'

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy làm chết ông H.T.L. (43 tuổi) và con trai là cháu H.G.B. (13 tuổi), tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh - Ảnh: Đ.H.

Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đã khởi tố vụ án "giết người" liên quan vụ cháy nhà làm chết ông H.T.L. (43 tuổi) và con trai là cháu H.G.B. (13 tuổi) tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh.

Nghi phạm gây ra vụ án là ông H.Q. (81 tuổi, ông nội của cháu B.), sống chung nhà với hai cha con.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan vụ án.

Chưa thực hiện khởi tố bị can bởi nghi phạm đang bị thương, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Liên quan vụ án, trước đó Công an tỉnh Gia Lai đã nhận định đây là án mạng phát sinh từ mâu thuẫn trong gia đình khiến ông nội đổ xăng, khóa cửa đốt nhà làm chết người con trai và cháu trai.

Bản thân ông này và vợ cũng bị thương sau vụ việc và đang được cứu chữa tại bệnh viện. Vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai và các cơ quan liên quan phối hợp điều tra làm rõ.

Hai cha con chết cháy, ông bà nội bị thương Như tin Tuổi Trẻ đã đưa, đám cháy bùng phát vào khoảng 4h ngày 26-10 tại một căn nhà ở thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai. Sau khi dập lửa, kiểm tra bên trong phòng ngủ phát hiện hai người đã chết là cha con ông H.T.L.. Cha mẹ ông L. là ông H.Q. và bà N.T.H. (77 tuổi) bị thương nhiều nơi, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh. Đáng chú ý, theo Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh, 2 bệnh nhân này không có các vết thương do bỏng. Cụ thể, ông H.Q. được lực lượng công an đưa vào cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương tại vùng cổ và ngực, còn bà N.T.H. có nhiều thương tích tại vùng đầu và tay, chân.