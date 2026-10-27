Vụ cháy nhà chết 2 cha con: Nghi ông nội đổ xăng đốt nhà do mâu thuẫn gia đình

Lãnh đạo xã Vĩnh Thịnh đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình người mất trong đám tang ngày 27-10 - Ảnh: QUỐC KỲ

Ngày 27-10, Công an tỉnh Gia Lai thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm chết 2 cha con tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh, ngày 26-10.

Nạn nhân đã qua đời trong vụ việc đau lòng này là ông H.T.L. (43 tuổi), và con trai là cháu H.G.B. (13 tuổi).

Ngoài ra cha mẹ ông H.T.L. (ông bà nội của cháu H.G.B.) cũng bị thương và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai là ông H.Q. (81 tuổi) và bà N.T.H. (77 tuổi).

Theo Công an tỉnh Gia Lai, qua lời khai của một số người thân trong gia đình, sơ bộ ban đầu nhận định vụ việc này có nguyên nhân do mâu thuẫn, bức xúc trong cuộc sống hằng ngày. Từ đó nghi vấn ông H.Q. đổ xăng, khóa cửa đốt nhà.

Hiện nay do ông H.Q. cũng bị thương, đang điều trị trong bệnh viện nên cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Cùng ngày, gia đình đã làm lễ mai táng cho các nạn nhân. Ông Bùi Tấn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, cho hay gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi ly hôn vợ, ông H.T.L. và cháu H.G.B. sống với ông bà nội, còn người vợ về Kon Tum sinh sống với bố mẹ.

Trước bi kịch gia đình, chính quyền và các đoàn thể xã đã đến thăm viếng, chia buồn, động viên thân nhân người mất.

Đồng thời chính quyền xã cũng cử lực lượng tham gia hỗ trợ gia đình công tác tổ chức tang ma, chôn cất. Hai cha con đã được di quan, chôn cất vào chiều 27-10.

Hai cha con chết cháy, ông bà nội có nhiều vết thương Như tin Tuổi Trẻ đã đưa, khoảng 4h30 ngày 26-10, Công an xã Vĩnh Thịnh nhận tin báo từ Tổ An ninh trật tự cơ sở về việc căn nhà của ông H.T.L. tại thôn Vĩnh Thái có cháy lớn. Sau khi dập lửa, kiểm tra bên trong phòng ngủ phát hiện hai người đã chết là ông H.T.L. và con trai là cháu H.G.B.. Ngoài ra cha mẹ ông L. là ông H.Q. và bà N.T.H. sống cùng nhà bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh. Đáng chú ý, theo Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh, 2 bệnh nhân này không có các vết thương do bỏng. Cụ thể ông H.Q. được lực lượng công an đưa vào cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương tại vùng cổ và ngực. Còn bà N.T.H. có nhiều thương tích tại vùng đầu và các chi.