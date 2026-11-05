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Phát hiện 1 người tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên ở Hà Nội

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Đến 12h40 ngày 5-11, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

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Vụ cháy ở Trường THCS Kim Liên làm 1 người tử vong - Ảnh: HỒNG QUANG

Chiều 5-11, Công an Hà Nội có thông tin về vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (mới), số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội.

Khoảng 12h18 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở giáo dục trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, 8 xe chuyên dụng cùng hơn 60 cảnh sát đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Sau khoảng 4 phút kể từ khi nhận tin báo, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Công tác trinh sát xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 1 tầng và có người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Cùng với công tác chữa cháy, học sinh đang học tập tại các khối nhà cũng được sơ tán đến khu vực an toàn.

Đến 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Giám đốc Công an Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định.

- Ảnh 2.

Toàn cảnh khu vực xảy ra hỏa hoạn

- Ảnh 3.

Xe cứu thương được điều động đến hiện trường

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Lực lượng công an và quân đội dập tắt ngọn lửa

- Ảnh 6.

Khu vực xảy ra cháy là dãy nhà tạm với kết cấu chủ yếu là mái tôn

Phát hiện 1 thi thể trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên ở Hà Nội - Ảnh 7.Cháy lớn trong Trường THCS Kim Liên ở Hà Nội, phải sơ tán nhiều học sinh

Theo ghi nhận, khu vực xảy ra cháy là khu nhà tạm với kết cấu chủ yếu là mái tôn. Phát hiện ngọn lửa, nhiều học sinh được sơ tán ra ngoài.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: chữa cháy Học sinh Kim Liên tử vong cháy trường

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