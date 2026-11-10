Sau hỏa hoạn, học sinh Trường THCS Kim Liên dự kiến trở lại trường trước 15-11

Vụ cháy xảy ra tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ngày 10-11, UBND phường Kim Liên cho biết phường vừa tổ chức cuộc họp định kỳ với các đơn vị liên quan cùng lãnh đạo các cơ sở giáo dục nhằm rà soát, khắc phục các tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trường học trên địa bàn.

UBND phường dự kiến hoàn thành việc rà soát, sắp xếp để học sinh Trường THCS Kim Liên đi học tập trung trở lại trước ngày 15-11-2026, sau sự cố hỏa hoạn xảy ra tại trường tạm hôm 5-11.

Đối với học sinh lớp 7 của Trường THCS Kim Liên, UBND phường cam kết bảo đảm các em tham gia kiểm tra khảo sát chất lượng vào ngày 11-11-2026 theo đúng tiến độ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Cùng với việc bố trí điều kiện học tập, phường xác định yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giáo dục phải được đặt lên hàng đầu và không sử dụng các cơ sở vật chất có yếu tố “tạm” để dạy và học.

Các trường chỉ tổ chức dạy học tại địa điểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn; các công trình đang thi công trong khuôn viên trường phải có rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.

Phó chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng nhấn mạnh yêu cầu rà soát phải thực chất, đánh giá đúng kết quả công tác phòng cháy chữa cháy tại từng nhà trường, trong đó chú trọng đến khả năng xử lý tình huống thực tế.

Theo đó, các trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, kiến thức và kỹ năng về an toàn trường học, phòng cháy chữa cháy tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Trọng tâm là tổ chức hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, bảo đảm phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.