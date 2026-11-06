Gần 3.000 học sinh THCS Kim Liên chuyển sang học online sau vụ cháy trường

Học sinh được bố mẹ đến đón sau vụ cháy trưa 5-11 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Liên quan vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (Hà Nội), tối 5-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sở đã có công văn yêu cầu Trường THCS Kim Liên lên phương án học tập trực tuyến (online) trước mắt để không làm gián đoạn chương trình giáo dục của học sinh.

Đến khoảng 23h đêm cùng ngày, Trường THCS Kim Liên ra thông báo: ngày 6-11, nhà trường sẽ giao tài liệu ôn tập các bộ môn cho toàn bộ học sinh các lớp. Bên cạnh đó, nhà trường đã xây dựng phương án học trực tuyến, học sinh theo dõi thông tin trực tiếp từ giáo viên chủ nhiệm.

Hiện tại, Sở GD-ĐT Hà Nội đang khẩn trương phối hợp UBND phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, tính toán phương án bố trí địa điểm để giáo viên và học sinh Trường THCS Kim Liên tiếp tục dạy và học trong những ngày tới. Nhà trường sẽ thông báo thời gian quay trở lại học trực tiếp khi có phương án chính thức.

Sở cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ số lượng sách giáo khoa, vở ghi bị hư hỏng, thất lạc của học sinh Trường THCS Kim Liên sau sự cố.

Trên cơ sở đó, tổng hợp số liệu cụ thể để đề xuất các nguồn lực xã hội hóa kịp thời hỗ trợ, cấp phát bổ sung sách giáo khoa, vở viết cho những học sinh bị ảnh hưởng, giúp các em sớm ổn định tâm lý và đủ điều kiện trở lại học tập.

Cùng ngày, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có công văn, yêu cầu các trường đang xây dựng, cải tạo công trình hoặc cho học sinh học nhờ, học tạm cần tăng cường rà soát, kiểm tra, tuyệt đối không dạy tại địa điểm chưa an toàn.

Đối với công trình đang thi công trong khuôn viên phải rào chắn, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.

Cùng với đó, các trường học phải kiểm tra thực tế điều kiện phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Hiện trường vụ cháy trưa 5-11 - Ảnh: HỒNG QUANG

Trước đó, khoảng hơn 12h trưa ngày 5-11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại địa điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các lực lượng khẩn trương tìm kiếm người bị nạn, triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan sang các công trình lân cận; đồng thời sơ tán học sinh đang học tại các khối nhà đến khu vực an toàn.

Đến 12h40, đám cháy cơ bản được khống chế và 13h cùng ngày được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh.