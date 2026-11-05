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Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ cháy làm 1 người chết ở Trường THCS Kim Liên

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Người đứng đầu Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ cháy làm 1 người chết ở Trường THCS Kim Liên - Ảnh 1.

Vụ cháy ở Trường THCS Kim Liên làm 1 người tử vong - Ảnh: HỒNG QUANG

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện của Thủ tướng về vụ cháy nhà tạm Trường Trung học cơ sở Kim Liên tại số 1 phố Hoàng Tích Trí (phường Kim Liên, thành phố Hà Nội).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Trong công điện, Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn. Cùng đó, cần tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định các hoạt động dạy và học cho Trường Trung học cơ sở Kim Liên.

Người đứng đầu Chính phủ giao chính quyền Thủ đô phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn tối đa theo quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông.

Qua đó, ngành giáo dục cần có giải pháp phù hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

"Khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng", công điện nêu.

Khoảng 12h18 ngày 5-11, xảy ra vụ cháy nhà tạm Trường Trung học cơ sở Kim Liên tại số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội. Vụ cháy làm 1 người tử vong.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ cháy làm 1 người chết ở Trường THCS Kim Liên - Ảnh 3.Phát hiện 1 người tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên ở Hà Nội

Đến 12h40 ngày 5-11, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: điều tra Kim Liên Cháy trường học hà nội Thủ tướng

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