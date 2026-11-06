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Xác định người tử vong trong vụ cháy trường cấp 2 Kim Liên là học sinh lớp 6

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

Vụ cháy tại khu nhà học tạm Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) trưa 5-11 khiến một học sinh lớp 6 tử vong. Nhà trường đã chuyển sang dạy học trực tuyến trong thời gian kiểm tra, khắc phục hậu quả.

Phường Kim Liên xác nhận người tử vong trong vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên là học sinh lớp 6 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: H.Q.

Chiều 6-11, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) thông tin chính thức về vụ cháy xảy ra tại khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên, số 1 Hoàng Tích Trí, khiến 1 học sinh tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là một học sinh lớp 6 Trường THCS Kim Liên. 

Theo UBND phường Kim Liên, khoảng 12h14 ngày 5-11, đám cháy được phát hiện tại dãy nhà D thuộc địa điểm học tạm của trường.

Ban giám hiệu và giáo viên đã tổ chức sơ tán học sinh ra khỏi trường, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa và báo tin tới Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội cùng các lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Kim Liên đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với nhà trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ đưa học sinh đến nơi an toàn.

Khoảng 12h58 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

UBND phường Kim Liên đã chỉ đạo nhà trường tạm dừng dạy học trực tiếp tại địa điểm học tạm, chuyển sang dạy học trực tuyến trong thời gian kiểm tra, khắc phục hậu quả vụ cháy.

Nhà trường được yêu cầu thông báo kịp thời tới phụ huynh, xây dựng phương án tổ chức dạy học phù hợp, bảo đảm tiến độ chương trình. Việc học trực tiếp chỉ được tổ chức trở lại khi các điều kiện an toàn được bảo đảm.

UBND phường Kim Liên gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời phối hợp với nhà trường và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phường Kim Liên xác nhận người tử vong trong vụ cháy trường cấp 2 là học sinh lớp 6 - Ảnh 2.Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên khiến 1 người tử vong

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên khiến một người tử vong.

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PHẠM TUẤN
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    Chủ đề: phường Kim Liên cháy Trường THCS Kim Liên học sinh lớp 6 tử vong Hà Nội cháy trường

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