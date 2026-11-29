Em Nguyễn Minh Phúc có mẹ là chị Nguyễn Thị Thùy Nhơn đi cùng trong chuyến sang Malaysia dự thi - Ảnh do trường cung cấp

Chia sẻ với Tuổi Trẻ ngày 29-11, thầy Lê Thanh Tâm, hiệu Trưởng Trường Tiểu học và THCS Tạ Uyên, cho biết ban giám hiệu nhà trường rất vui mừng và tự hào khi em Nguyễn Minh Phúc, học sinh lớp 7T1 đạt giải vàng tại vòng chung kết toàn cầu Cuộc thi viết tiếng Anh quốc tế 2026 lần thứ 9.

Vòng chung kết diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, quy tụ các thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Đây là sân chơi học thuật quốc tế, tạo cơ hội để học sinh thể hiện năng lực tiếng Anh, tư duy sáng tạo và khả năng diễn đạt thông qua hoạt động viết.

Nhà trường tự hào về em Nguyễn Minh Phúc

Theo thầy Lê Thanh Tâm, thành tích của em Phúc là kết quả đáng ghi nhận cho sự nỗ lực trong học tập, đồng thời là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và toàn thể học sinh nhà trường.

"Chúng tôi đánh giá đây là thành tích rất đáng tự hào, không chỉ đối với cá nhân em Phúc mà còn có ý nghĩa tích cực đối với phong trào học tập ngoại ngữ của trường. Đặc biệt, trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, thành tích này càng có ý nghĩa thiết thực", thầy Tâm chia sẻ.

Thời gian qua, trường luôn quan tâm thúc đẩy phong trào học tiếng Anh, trong đó có các hoạt động hùng biện tiếng Anh, tạo cơ hội để học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư duy phản biện và sự tự tin khi thể hiện quan điểm trước tập thể.

"Chúng tôi mong thành tích của em Phúc sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập tích cực, truyền cảm hứng để nhiều học sinh mạnh dạn theo đuổi đam mê và tự tin tham gia các sân chơi học thuật trong nước cũng như quốc tế", thầy Tâm chia sẻ.

Cô Bùi Quỳnh Hương, Tổ trưởng giáo viên bộ môn tiếng Anh của trường, cho biết ngay từ khi em Phúc chuyển đến học tại lớp 7T1, cô đã nhận thấy em có năng khiếu nổi bật đối với môn tiếng Anh.

Em luôn đạt điểm tối đa trong các bài kiểm tra và tích cực tham gia các hoạt động học tập. Trong quá trình giảng dạy, cô Hương luôn quan tâm, hướng dẫn và khuyến khích em phát huy thế mạnh của mình. Ngay trước khi em lên đường sang Malaysia dự thi, cô đã phối hợp với ban giám hiệu và các bộ phận liên quan tạo điều kiện để em tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE).

"Dù lịch trình khá gấp rút, em vẫn phát huy tốt năng lực của mình và đạt số điểm rất ấn tượng. Tôi thực sự vui mừng và tự hào về những thành tích của em", cô Hương chia sẻ.

Gia đình mong con giữ niềm đam mê học tập

Chị Nguyễn Thị Thùy Nhơn, phụ huynh em Minh Phúc, gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu cùng các thầy cô Trường Tiểu học và THCS Tạ Uyên đã tận tâm giảng dạy, truyền cảm hứng và tạo cơ hội để học sinh được thử sức, thể hiện năng lực.

Thời gian tới, gia đình tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để con phát triển niềm đam mê tiếng Anh, nâng cao kiến thức và tự tin tham gia những sân chơi học thuật bổ ích.

Chị Nhơn chia sẻ, gia đình không đặt nặng thành tích mà mong muốn con giữ được tinh thần ham học hỏi, sự khiêm tốn, lòng kiên trì và niềm yêu thích khám phá tri thức.

"Tôi không mong con phải luôn đứng ở vị trí cao nhất, chỉ mong con luôn nỗ lực hết mình, sống có ước mơ, có mục tiêu và không ngừng vươn lên. Thành tích hôm nay là niềm tự hào của gia đình, nhưng hành trình trưởng thành và sự tiến bộ của con mới là món quà quý giá nhất", chị Nhơn bày tỏ.

Tạo môi trường phát triển năng lực tiếng Anh cho học sinh Thầy Lê Thanh Tâm cho biết thời gian tới, trường tiếp tục bám sát chủ trương của TP.HCM về việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Trrong đó, trường chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; đổi mới phương pháp dạy học; xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh, phát triển câu lạc bộ tiếng Anh, tổ chức hoạt động trải nghiệm, giao lưu và từng bước đưa tiếng Anh vào các hoạt động phù hợp trong nhà trường,... Trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tạo điều kiện để học sinh tham gia các cuộc thi, hoạt động giao lưu ngoại ngữ ở cấp thành phố, quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, trường sẽ tăng cường phối hợp với phụ huynh và các đơn vị giáo dục để hỗ trợ các em phát triển năng lực.

Trường Tiểu học và THCS Tạ Uyên (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) - Ảnh do trường cung cấp