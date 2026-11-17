Trường đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức trọng thể lễ tuyên dương 234 sinh viên tiêu biểu năm học 2025-2026 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết 234 sinh viên được tuyên dương lần này là những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn từ khoảng 25.000 học sinh, sinh viên đang học tập tại trường.

Trong số này có 58 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập; 140 sinh viên có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học và thi Olympic; 36 sinh viên tiêu biểu trong công tác Đoàn - Hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao.

Đặc biệt, nhóm sinh viên có thành tích trong nghiên cứu khoa học và thi Olympic chiếm gần 60% tổng số sinh viên được tuyên dương, cho thấy sự chú trọng của nhà trường đối với hoạt động nghiên cứu, phát triển năng lực sáng tạo và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.

Trong năm học 2025 - 2026, sinh viên nhà trường tham gia thực hiện 210 đề tài nghiên cứu khoa học với 727 lượt sinh viên, trong đó có 194 đề tài được nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên.

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên còn ghi nhận 44 công bố khoa học và 7 giải thưởng khoa học, công nghệ cấp quốc gia, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Bên cạnh thành tích nghiên cứu, sinh viên nhà trường còn ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế, khi Nguyễn Mai Chi xuất sắc giành huy chương vàng thế giới nội dung Microsoft Excel tại Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới MOSWC 2026.

Nhà trường chọn ra 234 sinh viên tiêu biểu xuất sắc trong số 25.000 người học ở ngôi trường này để vinh danh trong tối 17-11 - Ảnh: TIẾN THẮNG

PGS.TS Phạm Xuân Dương nhấn mạnh sự trưởng thành và thành công của sinh viên trên các lĩnh vực chính là thước đo thành công của một trường đại học, cũng là niềm tự hào của những người làm công tác giáo dục.

Việc tuyên dương sinh viên tiêu biểu là hoạt động ghi nhận quá trình nỗ lực học tập, nghiên cứu và rèn luyện của sinh viên, đồng thời khuyến khích phong trào thi đua, sáng tạo và phát triển toàn diện trong nhà trường.