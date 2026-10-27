Đại sứ Mỹ thăm, thúc đẩy hợp tác với Trường đại học Hàng hải Việt Nam

Bà Jennifer Wicks, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, có chuyến thăm, trao đổi tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam tối 27-10 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tối 27-10, bà Jennifer Wicks, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao đổi với Trường đại học Hàng hải Việt Nam tại TP Hải Phòng nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực hàng hải.

Tại buổi làm việc này, PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam - giới thiệu với đoàn về lịch sử 70 năm xây dựng, phát triển cùng những kết quả nổi bật trong công tác đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường.

Theo PGS.TS Phạm Xuân Dương, trường đang đào tạo gần 27.000 sinh viên, học viên, cung cấp nguồn nhân lực cho ngành hàng hải và các lĩnh vực liên quan.

Nhà trường xác định hợp tác quốc tế là một trong những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu cùng khả năng hội nhập.

PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam - thông tin với đoàn về lịch sử hình thành, phát triển của nhà trường - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ, chương trình phối hợp với Học viện Hàng hải Cal Poly là một điểm nhấn. Từ năm 2010, hai bên triển khai các chương trình đào tạo như kinh tế hàng hải và kinh doanh quốc tế, logistics. Đồng thời tổ chức hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên và giao lưu văn hóa.

Tính đến năm 2026, các chương trình đào tạo tiên tiến này đã thu hút khoảng 3.500 lượt sinh viên tham gia qua 15 khóa học. Bên cạnh đó, giai đoạn 2013-2022, Cục Hàng hải Hoa Kỳ (ABS) đã tài trợ học bổng cho 39 sinh viên của trường.

Đại sứ Jennifer Wicks trao tặng món quà cho Trường đại học Hàng hải Việt Nam - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đại sứ Jennifer Wicks bày tỏ ấn tượng trước quy mô đào tạo, năng lực chuyên môn và kết quả hợp tác giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục, tổ chức của Hoa Kỳ; đồng thời bày tỏ tin tưởng vào triển vọng mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo trong thời gian tới.

Phía Trường đại học Hàng hải Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự kết nối, hỗ trợ từ Đại sứ quán Hoa Kỳ để thúc đẩy quan hệ với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức của Hoa Kỳ, đặc biệt là các thành viên Hiệp hội các Trường đại học Hàng hải quốc tế (IAMU).

PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam - trao tặng bà Đại sứ Mỹ mô hình tàu huấn luyện của nhà trường - Ảnh: TIẾN THẮNG

Các hướng hợp tác được nhà trường đề xuất gồm: trao đổi giảng viên, cán bộ, sinh viên và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong những lĩnh vực như tự động hóa hàng hải, nghiên cứu và thiết kế động cơ tàu thủy, công nghệ kiến trúc và đóng tàu, kinh tế hàng hải.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác tham quan hệ thống mô phỏng buồng lái và mô phỏng buồng máy tàu biển tại giảng đường C1, tìm hiểu các trang thiết bị phục vụ đào tạo, huấn luyện thực hành chuyên ngành hàng hải.

Nhà trường kỳ vọng các hoạt động kết nối sẽ góp phần mở rộng hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đối tác Hoa Kỳ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế biển.