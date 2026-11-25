Trung tâm xử lý tái chế được nhóm học sinh in 3D sáng tạo - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Sáng 25-11, hơn 120 học sinh lớp 12A10, 12A02 và 12A13 Trường THPT Marie Curie (TP.HCM) tham gia tiết thao giảng "From Polymers to a Sustainable Future" (Từ vật liệu polymer đến tương lai bền vững).



Chai nhựa lên tiếng, học sinh làm 'shark'

"Nếu không có polymer, những gì sẽ biến mất?". Câu hỏi mở đầu đưa học sinh nhìn lại quần áo, chai nước, ốp điện thoại… - những thứ đều là polymer - rồi bước vào không gian của chín gian hàng STEM, tìm hiểu về giải pháp sáng tạo với polymer.

Các nhóm luân phiên tham quan, mỗi lượt ba phút. Người đứng gian giới thiệu sản phẩm, giải thích vật liệu đã dùng và trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Người nghe ghi nhận kiến thức vào phiếu học tập điện tử mang tên "hộ chiếu polymer".



Điển hình tại gian mô hình thành phố tương lai năm 2050, bạn Nguyễn Hoàng Ân và bạn Chu Bảo Hân cùng nhóm giới thiệu ý tưởng về một đô thị biết tận dụng vật liệu đã qua sử dụng. Hết lượt khách này đến lượt khác, nhóm lại trình bày bằng tiếng Anh, giải thích những ý tưởng đặt vào mô hình.

Hoàng Ân cho biết nhóm phải luyện tập nhiều, vừa ôn kiến thức vừa làm quen thuật ngữ hóa học bằng tiếng Anh. Nắm nội dung bài học rồi, các bạn còn phải tìm cách diễn đạt cho người nghe hiểu.

Còn với Bảo Hân, cách học khá mới mẻ nên phần chuẩn bị cần nghiêm túc. Bạn có thêm dịp học tiếng Anh chuyên ngành, dùng từ vựng để giới thiệu mô hình và giải thích kiến thức hóa học.

Nhóm của Bảo Hân giới thiệu về thành phố tương lai 2050, trong khi các bạn lắng nghe và điền vào phiếu học tập điện tử 'hộ chiếu polymer' - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ở gian trung tâm tái chế, bạn Đỗ Hoàng Nam đại diện nhóm giới thiệu mô hình nhà máy được nhóm tạo dựng bằng công nghệ in 3D, kết hợp băng chuyền mô phỏng đường đi của rác nhựa.

Một thành viên đóng vai công nhân phân loại trước khi chuyển vật liệu sang khu làm sạch. Qua từng khu vực, nhóm giải thích cách nhựa được nghiền nhỏ, nung chảy, tạo hạt để làm nguyên liệu sản xuất đồ dùng mới.

Trong khi đó, nhóm của bạn Nguyễn Khánh Hưng lại đặt câu hỏi trong phần trình bày: "Vì sao phải bỏ cả một đồ vật chỉ vì một vết nứt?".

Thế là dự án của nhóm dùng keo epoxy hai thành phần và keo 502 để sửa đồ hỏng, từ tay cầm kìm, khung ảnh đến móc áo. Các bạn gửi gắm thông điệp ưu tiên sửa chữa, dùng tiếp rồi mới tính đến tái chế.

Sau triển lãm, sáu học sinh nhập vai "shark", tức nhà đầu tư trong hoạt động mô phỏng "Shark Tank", để chọn sáng kiến. Các bạn đánh giá sản phẩm theo nền tảng hóa học, sự sáng tạo và tính bền vững, rồi giải thích lựa chọn.

'Phiên tòa polymer', tranh luận trách nhiệm gây ô nhiễm là do polymer hay con người? - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Tiếp đó là "phiên tòa polymer". Các học sinh hóa thân thành chai PET, túi nhựa, sợi ni lông, keo dán, cao su… lần lượt lên tiếng về công dụng của mình.

Công tố viên và luật sư tranh luận về trách nhiệm gây ô nhiễm, là do polymer, do con người hay do cả hai? Cuối cùng, tất cả học sinh sẽ quét mã QR để biểu quyết.

Bạn Triều Khang - thành viên đội kịch - cho biết đã quen tiếp xúc với tiếng Anh nhưng diễn một câu chuyện khoa học vẫn có thử thách riêng. Bạn phải tìm hiểu kỹ các thuật ngữ khoa học, đặc biệt là cách phát âm, khi học lời thoại.

"Đó là tiếng Anh chuyên sâu, một thử thách rất thú vị", bạn nói.



Tạo tình huống để học sinh dùng tiếng Anh

Tiết học đặc biệt này có ba giáo viên hóa học cùng đứng lớp, trong đó cô Nguyễn Thị Ngọc Thơ dẫn dắt, điều phối; thầy Liên Hồng Nguyên và thầy Nguyễn Thanh Phong nhập vai chuyên gia hóa học, môi trường, đặt câu hỏi cho các nhóm.

Theo cô Thơ, bài học được thiết kế để học sinh tìm cách kéo dài thời gian sử dụng polymer qua sản phẩm tự làm. Các hoạt động triển lãm, nhập vai tạo tình huống để học sinh dùng tiếng Anh giải thích những việc ấy.

Từ kinh nghiệm buổi dạy, cô đánh giá một thách thức khi tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là khả năng ngoại ngữ của học sinh chưa đồng đều, có bạn nói lưu loát, có bạn còn ngập ngừng.

Gian trưng bày các vật dụng polymer được tái chế của các học sinh - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ngoài ra, chính các giáo viên cũng cần học hỏi về cách giảng dạy bằng tiếng Anh sao cho chuẩn xác và dễ hiểu với các em.

"Trên hết là một môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên. Riêng học sinh nên mạnh dạn sử dụng ngoại ngữ để dần hình thành phản xạ, tránh vì sợ sai mà không dám nói", cô chia sẻ.



Thầy Nguyên cho biết sản phẩm STEM giúp học sinh minh họa kiến thức và liên hệ thực tế. Với cách tổ chức song ngữ, các bạn vừa tìm hiểu vật liệu vừa tập diễn đạt bằng tiếng Anh.

Chuẩn bị kỹ thuyết trình, hỏi - đáp Trước buổi học, giáo viên hóa phối hợp giáo viên tiếng Anh duyệt bài thuyết trình, chuẩn bị bảng thuật ngữ và tập dượt hỏi - đáp. Với thầy Phong, đây là lần đầu ba giáo viên cùng tổ chức thao giảng theo hình thức triển lãm trong không gian rộng. Giáo viên phải lựa chọn cách diễn đạt rõ ràng để học sinh nắm bài và thực hiện nhiệm vụ.

Thầy đánh giá rất cao sức sáng tạo của các bạn trẻ. Từ yêu cầu ban đầu, học sinh tiếp tục phát triển ý tưởng theo cách riêng. Chính vì vậy mà được theo sát các bạn làm sản phẩm, thầy nói bản thân mình cũng tích lũy thêm kinh nghiệm chuyên môn và cách hướng dẫn cho những buổi dạy sau.