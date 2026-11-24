Thầy Nguyễn Tứ Cường hướng dẫn học sinh đồng diễn võ nhạc Vovinam tại sân Trường phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh - Ảnh: NGỌC KHẢI



Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 24-11, thầy Nguyễn Tứ Cường - vận động viên đội tuyển Vovinam quốc gia, cũng là giáo viên, huấn luyện viên Trường phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh (xã Bình Lợi, TP.HCM) - bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất về thành tích thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025 tại Indonesia.

Thầy Cường chia sẻ đây là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nỗ lực rèn luyện và gắn bó với Vovinam.

"Tôi chân thành cảm ơn ban huấn luyện, các thầy cô, ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo xã Bình Lợi, gia đình và những người đã dìu dắt, động viên, tạo điều kiện để tôi đạt được thành tích hôm nay. Trong đó tôi biết ơn mẹ, người đã giúp tôi có ý thức nỗ lực học tập hơn từ năm lớp 6", thầy Cường chia sẻ.

Thầy Cường nhớ lại khi học lớp 6 từng bỏ học vì mê game, khiến gia đình và thầy cô lo lắng. Thay vì la mắng, mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở về sự vất vả của cha mẹ và giá trị của việc học.

"Mẹ tôi nói: Ba mẹ vất vả làm lụng để con được đến trường. Nhà mình không khá giả, chỉ có con đường học hành mới giúp con. Câu nói ấy đã đánh thức tôi, giúp tôi nhận ra nếu không nỗ lực, tôi sẽ mãi không có cơ hội vươn lên", thầy Cường kể.

Từ đó cậu học sinh lớp 6 quyết tâm học tập để không phụ lòng gia đình. Hè năm ấy, cậu tình cờ bén duyên với Vovinam. Ban đầu, cậu chỉ xem võ thuật như cách rèn luyện sức khỏe, nhưng càng học càng cảm nhận được chiều sâu của môn võ này - nơi tâm, thể, trí được rèn giũa.

"Tôi chọn nghề giáo với mong muốn tri ân Vovinam, truyền niềm đam mê và hướng dẫn học sinh học tập, rèn luyện tốt hơn, đóng góp cho xã hội", thầy Cường bày tỏ.

Trước khi giành huy chương vàng Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025 và được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, thầy Nguyễn Tứ Cường nhiều năm liền vô địch quốc gia, giành huy chương vàng Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2022, Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2023 và Giải vô địch Vovinam châu Á năm 2024; huy chương bạc SEA Games 32 và Giải vô địch Vovinam Đông Nam Á năm 2023 - Ảnh: NVCC



Nhìn lại hành trình thi đấu, thầy Cường cho biết tấm huy chương bạc tại SEA Games 32 năm 2023 tiếp thêm động lực và tự tin để bản thân tiếp tục chinh phục các giải đấu quốc tế. Huy chương vàng tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025 ở Indonesia càng thêm ý nghĩa khi thầy vừa thi đấu, vừa giảng dạy tại trường.

Thời gian tới, thầy tiếp tục tập luyện, hướng đến huy chương vàng Giải vô địch thế giới năm 2027. "Tôi mong các em học sinh năng khiếu của trường có thêm động lực phấn đấu, đạt được thành tích tốt hơn tôi trong tương lai", thầy Cường nói.

Thầy Cường hướng dẫn một học sinh thực hiện động tác Vovinam - Ảnh: NGỌC KHẢI

Thầy Dương Hoài Bảo, Hiệu trưởng Trường phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh, cho biết tập thể giáo viên nhà trường rất vui mừng khi thầy Cường giành huy chương vàng thế giới năm 2025 và được trao Huân chương Lao động hạng nhất. Theo thầy Bảo, thầy Cường là giáo viên trẻ, nhiệt tình, hòa đồng, có chuyên môn tốt. Ngoài thời gian tập huấn, thầy luôn tâm huyết huấn luyện đội tuyển của trường. Thành tích của thầy không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, nhà trường và xã Bình Lợi mà còn truyền cảm hứng để học sinh rèn luyện thể chất, ý chí và nghị lực.