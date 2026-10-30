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Sở GD-ĐT ra đề kiểm tra cho học sinh cuối cấp: Nhiều ý nghĩa nhưng cũng lắm nỗi lo

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THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

Theo Thông tư 89, đề kiểm tra cuối học kỳ của học sinh lớp 5, 9 và 12 với một số môn sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chủ trì, thẩm định, cung cấp chung cho các trường, thay vì mỗi trường tự ra đề như hiện nay.

Sở ra đề kiểm tra cuối kỳ lớp 5, 9, 12: Người trong cuộc lo 'chạy theo điểm số' - Ảnh 1.

Một tiết học môn lý của thầy trò lớp 12A7 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, TP.HCM trong năm học trước - Ảnh: NHƯ HÙNG

Ngày 30-10, Tuổi Trẻ ghi nhận những chia sẻ, góc nhìn từ giáo viên, học sinh TP.HCM từ mục đích chuẩn hóa đề thi, hướng tới mục tiêu xây dựng một ngân hàng dữ liệu tin cậy, hướng đến "học thật, thi thật".

Thầy Phạm Lê Thanh, Tổ trưởng tổ hóa, Trường THPT Nguyễn Hiền (phường Bình Thới, TP.HCM), đánh giá việc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra học kỳ bằng đề chung theo Thông tư 89 là một chủ trương có nhiều ý nghĩa tích cực, đặc biệt trong việc chuẩn hóa hoạt động kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng dạy học thực chất của các cơ sở giáo dục.

"Thứ nhất sẽ tạo mặt bằng đánh giá thống nhất, tăng tính khách quan, công bằng, hạn chế sự chênh lệch về độ khó của đề kiểm tra giữa các trường, khắc phục tình trạng nơi ra đề quá dễ, nơi ra đề quá khó. 

Thứ hai là cung cấp dữ liệu để đánh giá thực chất chất lượng giáo dục, thay vì chỉ dựa vào điểm số kiểm tra nội bộ của từng trường. 

Ngoài ra sẽ thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Đặc biệt giúp học sinh lớp 12 làm quen với hình thức đánh giá độc lập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT", thầy Thanh phân tích.

Tuy nhiên theo thầy Thanh, có ba vấn đề cần nhìn nhận thận trọng. 

Đó là cùng một đề kiểm tra không đồng nghĩa với công bằng tuyệt đối; cần bảo đảm sự thống nhất về tiến độ và phạm vi nội dung dạy học và không để kiểm tra chung dẫn đến dạy học chạy theo điểm số, thành tích.

Thầy Thanh nhìn nhận mỗi trường có điều kiện tuyển sinh, chất lượng đầu vào, cơ sở vật chất và đặc điểm học sinh khác nhau. 

Vì vậy không nên chỉ dùng điểm trung bình của một kỳ kiểm tra để xếp hạng chất lượng các trường hoặc đánh giá năng lực giáo viên. Ngoài ra đề chung phải bám sát yêu cầu cần đạt, không đưa nội dung nằm ngoài phạm vi.

"Đặc biệt không để kiểm tra chung dẫn đến dạy học chạy theo điểm số, thành tích. Nếu giáo viên quá tập trung luyện đề, học sinh có thể bị thu hẹp cơ hội thực hành thí nghiệm, nghiên cứu, trải nghiệm và phát triển tư duy khoa học", thầy Thanh nhấn mạnh. 

Trong khi đó cô Lê Thị Lan (giáo viên phường Thủ Đức) cho rằng đề kiểm tra chung cho lớp 5, 9, 12 có thể sẽ giúp chấm dứt tình trạng "làm đẹp học bạ" hay "dạy tủ, đoán đề". Tuy nhiên áp lực đối với thầy cô giáo không hề nhỏ.

Cô Lan nói: "Khi sở ra đề chung, giáo viên buộc phải thay đổi cách dạy. Không thể có chuyện giáo viên giới hạn kiến thức trong phạm vi hẹp để học sinh trường mình đạt điểm cao".

Tuy nhiên cô Lan cũng như một số giáo viên TP.HCM khác còn lo ngại nếu đề thi chung quá năng lực của học sinh, dẫn đến điểm số thấp sẽ vô tình tạo áp lực thi đua rất lớn lên vai giáo viên. 

"Đề chung sẽ đồng bộ tuyệt đối về khung thời gian phân phối chương trình nên giáo viên phải "vắt chân lên cổ" để kịp tiến độ, giảm đi không gian sáng tạo hoặc dạy sâu kiến thức cho học sinh…", cô nói thêm. 

Cơ hội "tập dượt" thi tốt nghiệp

Về Thông tư 85, em Khánh Linh, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa, TP.HCM), chia sẻ ban đầu nghe giáo viên thông báo, Linh khá lo lắng. Tuy nhiên sau đó nghĩ lại, Linh xem như "tập dượt" thi tốt nghiệp THPT.

Khánh Linh bày tỏ: "Em lo vì sợ đề của sở khó hơn thầy cô trường mình ra. Nhưng nghĩ kỹ lại, đề của sở cũng như một lần tập dượt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Nếu điểm số từ đề chung thấp cũng sẽ kịp thời báo động năng lực học tập cũng như kịp thời điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học".

Trong khi đó nghe "đề của sở", bạn Anh Minh (lớp 9, Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình) cho rằng cả lớp lo.

"Các bạn ở lớp lo tìm học thêm ở trung tâm vì sợ kiến thức trên lớp của trường không đủ bao quát hết cấu trúc đề của sở. Em kỳ vọng đề kiểm tra bám sát chương trình, không quá đánh đố để học sinh đỡ áp lực, xem đó là thước đo để hỗ trợ học sinh tiến bộ".

Sở ra đề kiểm tra cuối kỳ lớp 5, 9, 12: Người trong cuộc lo 'chạy theo điểm số' - Ảnh 3.Học sinh lớp 5, 9, 12 sẽ kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung do sở ra

Đề kiểm tra cuối học kỳ của học sinh lớp 5, 9 và 12 sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, thẩm định, cung cấp chung cho các trường, thay vì mỗi trường tự ra đề như hiện nay.

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    Chủ đề: đề kiểm tra trường THPT Nguyễn Hiền Trường THPT Marie Curie Sở Giáo dục và Đào tạo cuối cấp

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