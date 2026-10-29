Học sinh cuối cấp kiểm tra chung đề thi để có dữ liệu đủ tin cậy

Học sinh Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo việc đánh giá

Theo Thông tư 89, đề kiểm tra cuối học kỳ của học sinh lớp 5, 9 và 12 với một số môn sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, thẩm định, cung cấp chung cho các trường thay vì mỗi trường tự ra đề như hiện nay.

Liên quan đến điều chỉnh này, ngày 29-10, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - cho biết mục tiêu của Thông tư 89 không chỉ là khắc phục tình trạng "làm đẹp điểm số", mà rộng hơn là nâng cao chất lượng quản lý, bảo đảm kết quả đánh giá phản ánh đúng mức độ đạt được của học sinh và hỗ trợ quá trình dạy học.

Trong thực tế, nếu kết quả đánh giá không phản ánh đúng năng lực, sự tiến bộ và mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh thì việc phát hiện những nội dung các em còn hạn chế, điều chỉnh phương pháp dạy học và hỗ trợ học sinh sẽ gặp khó khăn.

Khi kết quả thiếu khách quan cũng có thể ảnh hưởng đến sự công bằng giữa học sinh, giữa các cơ sở giáo dục và làm giảm niềm tin của xã hội đối với chất lượng giáo dục.

Vì vậy, việc tổ chức kiểm tra định kỳ chung đối với một số môn học, khối lớp được lựa chọn sẽ tạo thêm căn cứ để đối chiếu, phân tích kết quả. Qua đó giúp cơ quan quản lý và nhà trường nhận diện những dấu hiệu cần xem xét nhưng không mặc nhiên coi chênh lệch kết quả là bằng chứng của việc nâng điểm hay vi phạm.

Mọi dấu hiệu bất thường cần được xác minh khách quan, dựa trên dữ liệu và quy trình kiểm tra phù hợp.

Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Ảnh: MOET

Đánh giá công bằng, hỗ trợ học sinh tiến bộ đúng năng lực

Đặc biệt, Chỉ thị số 37/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đặt ra yêu cầu tăng cường tính trung thực, khách quan, công bằng và thực chất trong học tập, kiểm tra, đánh giá và thi cử.

Theo ông Tài, muốn quản lý chất lượng thực chất thì cần có thông tin đủ tin cậy, có cơ chế đối chiếu, giám sát và kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Đồng thời khắc phục bệnh thành tích và ngăn chặn việc can thiệp trái quy định làm sai lệch kết quả học tập.

Ông Tài cũng lưu ý kết quả kiểm tra chung không phải là căn cứ duy nhất để xếp hạng nhà trường, đánh giá giáo viên hay kết luận về năng lực của một học sinh. Kết quả phải được xem xét trong bối cảnh cụ thể, kết hợp với các hình thức đánh giá khác và được sử dụng đúng mục đích.

Đánh giá thực chất không có nghĩa là chỉ chú trọng điểm số hay tăng mức độ khó của bài kiểm tra. Đánh giá phải giúp học sinh biết mình đã đạt được gì, còn hạn chế ở đâu và cần tiếp tục cố gắng như thế nào. Những học sinh còn khó khăn phải được hỗ trợ để tiến bộ chứ không phải bị gắn nhãn hoặc so sánh máy móc với các bạn.

"Mục tiêu cuối cùng không phải là làm cho điểm số cao hơn hay thấp đi, mà là bảo đảm điểm số và nhận xét phản ánh trung thực kết quả học tập, mỗi học sinh được đánh giá công bằng, được hỗ trợ để tiến bộ và được phát triển đúng năng lực của mình. Đó cũng là tinh thần "học thật, thi thật, đánh giá thật" mà ngành giáo dục cần kiên trì thực hiện", ông Tài nói.