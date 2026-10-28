Bộ Giáo dục nói lý do muốn giảm môn thi lớp 10 xuống còn 2

Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: MOET

Ngày 28-10, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo - cho biết đề xuất tuyển sinh lớp 10 công lập giảm xuống còn 2 môn mang nhiều ý nghĩa.

Theo ông Tài, qua quá trình triển khai đánh giá, rà soát, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy số học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới sẽ giảm. Nhiều tỉnh không tổ chức thi tuyển. Đây là xu hướng trong thời gian tới.

Thứ hai, việc này thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là không dùng các kỳ thi để gạt bỏ cơ hội học tập, đồng thời bảo đảm quyền được học tập và giảm tối đa áp lực thi cử, đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Tinh thần đó sẽ được thể hiện trong kỹ thuật và nội dung tuyển sinh. Các địa phương có thể lựa chọn xét tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển hoặc thi tuyển. Vì vậy địa phương phải cân nhắc kỹ để lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm giảm áp lực kỳ thi.

Một yêu cầu khác là phải thực hiện giáo dục toàn diện. Nếu sử dụng kỹ thuật tổ chức kỳ thi để quy định môn thi, vô hình trung sẽ định hướng học sinh học theo môn thi, từ đó ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề nghiệp.

"Việc giảm môn thi hướng đến mục tiêu để học sinh học toàn diện, không xem kỳ thi là mục tiêu cuối cùng, mà coi quá trình học tập là cơ hội phát hiện năng lực bản thân. Kỳ thi chỉ là thời điểm áp dụng trong một số tình huống bắt buộc nhằm tuyển sinh đúng đối tượng.

Vì vậy việc giảm số môn thi xuống còn hai có nhiều ý nghĩa: giảm áp lực thi cử, hướng đến giáo dục toàn diện, không dùng kỳ thi để gây áp lực cho học sinh và tránh vô tình định hướng các em lựa chọn ngành nghề theo môn thi", ông Tài nói.

Trước đó hôm 23-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo thông tư ban hành quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, lấy ý kiến đến hết ngày 1-11.

Đáng chú ý, dự thảo quy định thi tuyển vào lớp 10 gồm hai môn toán và ngữ văn, nhằm giảm áp lực thi cử, tạo sự ổn định để học sinh chủ động học tập và giảm nguồn lực tổ chức kỳ thi.

Thời gian làm bài thi môn ngữ văn 120 phút, môn toán 90 phút hoặc 120 phút. Nội dung thi tuyển không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở.

Đối với việc tiếp nhận vào trường THPT chuyên, học sinh phải thi các môn thi chung và một môn thi chuyên. Mỗi môn chuyên có một đề thi riêng theo chương trình môn học cấp trung học cơ sở, nội dung thi bảo đảm tuyển chọn được học sinh có năng khiếu về môn chuyên đó.