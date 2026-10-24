Không kiểm tra đầu vào lớp 1, lớp 6: Từ năm tới tuyển sinh bằng cách nào?

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành, TP.HCM) năm học 2026-2027 - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Dự thảo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các điểm cốt lõi trong tuyển sinh lớp 1 và lớp 6.

Cụ thể, tuyển sinh lớp 1 bắt buộc gọi trẻ ra lớp theo tuyến địa bàn cư trú, dựa hoàn toàn trên dữ liệu hồ sơ mầm non bàn giao.

Với lớp 6 không phân loại, không tuyển chọn đại trà, xét tuyển chọn lọc chỉ được áp dụng tại các trường được giao nhiệm vụ bồi dưỡng năng khiếu, phục vụ giáo dục mũi nhọn của địa phương.

TP.HCM "đi trước một bước" và nỗi lo phát sinh "cửa phụ" khi siết khảo sát

Tại TP.HCM, tuyển sinh đầu cấp lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027 ứng dụng công nghệ số 100%, phân tuyến bằng bản đồ số (GIS), tức là học sinh được phân bổ vào trường gần nơi cư trú thực tế nhất và chỉ tổ chức khảo sát năng lực ở một số ít trường đặc thù.

Phụ huynh TP.HCM đăng ký trực tuyến 100% qua cổng tuyển sinh đầu cấp TP.HCM, dùng mã định danh cá nhân của học sinh để đồng bộ dữ liệu sạch từ hệ thống.

Riêng tuyển sinh lớp 6, Trường THCS Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) cùng với 4 trường THCS theo mô hình tiên tiến hội nhập: Trần Quốc Toản (phường Bình Hưng Hòa), Bình Thọ (phường Thủ Đức), Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú) và Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) khảo sát năng lực 90 phút.

Tất cả các trường THCS còn lại đều xét tuyển qua GIS, không kiểm tra năng lực đầu vào học sinh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, hiệu trưởng một trường THCS ở phường trung tâm TP.HCM nhìn nhận nội dung dự thảo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu áp dụng tại trường THCS này sẽ không khác so với các năm.

"Nếu có thông qua quy chế mới, cách thức tuyển sinh sang năm cũng không khác so với các năm vì TP.HCM đã tuyển sinh 100% trực tuyến. Thành phố chỉ có trường chuyên, trường mô hình tiên tiến hội nhập có khảo sát, làm bài khảo sát.

Còn lại đối với đại đa số các trường công lập bình thường, quy trình tiếp nhận học sinh sang năm sẽ không có gì thay đổi so với trước đây", hiệu trưởng này thông tin.

Dựa trên dự thảo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng này cho rằng TP.HCM sẽ chuyển từ tuyển sinh bằng lựa chọn ở các trường chuyên, đặc thù, sàng lọc sang tiếp nhận học sinh. Tuy nhiên vị này lo ngại nếu phương án tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 triển khai theo hướng siết chặt khảo sát năng lực sẽ sinh ra "cửa phụ".

"Nếu chỉ xét học bạ thì rất khó sàng lọc vì đa số học sinh tiểu học 5 năm đều giỏi, mặt bằng chung đều giỏi thì làm sao phân loại và chọn, nên các trường này sẽ có tiêu chí phụ là có các chứng chỉ. Khi đó các cuộc thi, chứng chỉ "nhảy vào" trường học, có thể loằng ngoằng hơn", vị này đánh giá.

Trường điểm Hà Nội gặp khó khi "cầu vượt quá cung"

Với nội dung dự thảo nói trên, ghi nhận tại Hà Nội, hiệu trưởng một trường chất lượng cao cho rằng tại các trường chất lượng cao, trường trọng điểm, nhu cầu của phụ huynh muốn cho con em vào trường học thường cao gấp đôi so với số lượng tuyển sinh thực tế của nhà trường.

Với học sinh lớp 1, các em chưa biết chữ và số nên nhà trường cũng không thể đưa ra các bài test kiểm tra năng lực đọc, viết, làm toán của học sinh để chọn lọc đầu vào.

Thông thường sau khi giúp phụ huynh đăng ký để nắm số lượng học sinh có nguyện vọng vào lớp 1, nhà trường sẽ gặp gỡ học sinh, phụ huynh, cho học sinh đến trường tham quan, trải nghiệm.

Từ đó để xem học sinh, phụ huynh nhận thấy con có yêu thích trường không, có phù hợp với môi trường không. Bên cạnh đó nhà trường cũng nắm bắt được khả năng ngôn ngữ, sự hòa nhập của các con, có phù hợp với chương trình giáo dục mà trường đang hướng tới không.

Sau quá trình này, nhà trường cũng sẽ có những tư vấn ngược lại để phụ huynh có lựa chọn phù hợp nhất với các con, phù hợp với nhà trường.

"Yêu cầu trường không thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào để làm căn cứ tiếp nhận trẻ em vào lớp 1, tôi nghĩ chỉ phù hợp với các trường công.

Còn áp dụng với các trường chất lượng cao và trường tư thì sẽ còn vướng mắc về điều kiện theo học, mức học phí, định hướng phát triển của con em. Nếu con vào một ngôi trường không phù hợp, phụ huynh cũng vất vả, các con cũng vất vả, còn nhà trường cũng sẽ khó đạt mục tiêu chất lượng giáo dục đang hướng đến", vị hiệu trưởng này cho biết.

Học sinh lớp 1, Trường tiểu học Ninh Kiều (TP Cần Thơ) năm học 2026-2027 - Ảnh: TRUNG PHẠM

Cần Thơ: Tuyển sinh lớp 1, 6 đúng tuyến ổn định, không lo xáo trộn Tại Cần Thơ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thị Huyền cho biết thời gian qua việc tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 tại thành phố đã không tổ chức thi tuyển đầu vào, mà thực hiện theo căn cứ đúng tuyến như kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của UBND thành phố Cần Thơ. Các trường nhận hồ sơ đúng tuyến dự tuyển vào các lớp 1 và lớp 6. Nếu các trường còn chỉ tiêu thì ưu tiên các đối tượng ngoài tuyến tiếp theo. "Vì vậy so với dự thảo mới về tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về cơ bản Cần Thơ sẽ tuyển sinh tương tự như các năm học vừa qua, không có gì thay đổi vào thời gian tới", bà Huyền nói.