'Hoàng hậu tái hôn' mở đường cho dòng phim giả tưởng hoàng gia Hàn Quốc

Hoàng hậu tái hôn "hot rần rần" nhờ dàn diễn viên thực lực - Ảnh: Disney+

Theo Flix Patrol, Hoàng hậu tái hôn vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng TV Show toàn cầu của Disney+, đồng thời lọt top 10 tại 76 thị trường.

Disney+ xác nhận phim lập kỷ lục về lượng người xem chỉ sau ba ngày ra mắt, trở thành nội dung Original nội địa có lượt xem cao nhất toàn cầu trong lịch sử nền tảng.

Thành tích này giúp dòng phim giả tưởng hoàng gia Hàn Quốc được khán giả quan tâm nhiều hơn, đặc biệt khi nhiều tiểu thuyết mạng nổi tiếng đang được chuyển thể thành phim truyền hình.

Hoàng hậu tái hôn không có đối thủ

Ra mắt ngày 3-11, Hoàng hậu tái hôn chuyển thể từ tiểu thuyết mạng và webtoon nổi tiếng cùng tên.

Phim xoay quanh Navier (Shin Min Ah), hoàng hậu của Đế quốc phương Đông, người nhận được thông báo ly hôn từ hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) sau khi ông đem lòng yêu Rashta (Lee Se Young), một nữ nô lệ bỏ trốn.

Thay vì chấp nhận cuộc hôn nhân đổ vỡ theo cách mà hoàng đế sắp đặt, Navier tuyên bố sẽ tái hôn với hoàng tử Heinrey (Lee Jong Suk) của Đế quốc phương Tây.

Phim mang đến góc nhìn mới lạ khi lấy bối cảnh phương Tây và do dàn diễn viên Hàn đóng chính - Ảnh: Disney+

Câu chuyện đặt nữ chính vào cuộc đấu tranh liên quan đến tình yêu, hôn nhân và vị thế hoàng gia. Việc Navier chủ động lựa chọn cuộc hôn nhân mới sau khi bị chồng phản bội cũng là một trong những tình tiết tạo nên sức hấp dẫn của nguyên tác.

Một trong những điểm đáng chú ý của phim là bối cảnh đế quốc hư cấu cùng hệ thống nhân vật mang phong cách phương Tây do các diễn viên Hàn Quốc thể hiện.

Hình ảnh cung điện, trang phục hoàng gia và không gian giả tưởng tạo nên diện mạo khác biệt so với những bộ phim truyền hình Hàn Quốc thường khai thác lịch sử hoặc bối cảnh hiện đại.

Tuy nhiên, những thiết lập bối cảnh và cách thể hiện mới lạ cũng tạo ra ý kiến trái chiều trong khán giả.

Một bộ phận người xem bày tỏ chưa quen với hình tượng nhân vật Hàn Quốc trong không gian mang phong cách châu Âu giả tưởng - Ảnh: Disney+

Dù vậy, Hoàng hậu tái hôn vẫn ghi nhận mức độ quan tâm cao ngay trong tuần đầu phát hành. Theo nền tảng phân tích độ thảo luận FUNdex, phim đứng đầu bảng xếp hạng độ thảo luận phim truyền hình kết hợp TV-OTT trong tuần đầu tiên, chiếm 21,16% tổng lượng thảo luận.

Việc một phim chuyển thể từ tiểu thuyết và webtoon giả tưởng hoàng gia đạt được thành tích như vậy cũng khiến các dự án cùng thể loại đang trong quá trình chuyển thể nhận được thêm sự chú ý. Trong đó, Men of the Harem và Sister, I Am the Queen in This Life là hai cái tên nổi bật.

Nhiều phim hưởng lợi từ Hoàng hậu tái hôn

Sau sức hút của Hoàng hậu tái hôn, hai dự án chuyển thể từ tiểu thuyết tình cảm giả tưởng khác đang được quan tâm là Men of the Harem và Sister, I Am the Queen in This Life.

Cả hai đều sở hữu nguyên tác từng thu hút độc giả trên các nền tảng truyện trực tuyến, với nội dung xoay quanh nhân vật nữ và những biến động trong thế giới hoàng gia giả tưởng.

Men of the Harem được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên của tác giả Alphatart, người cũng chấp bút nguyên tác Hoàng hậu tái hôn.

Suzy sẽ là nữ hoàng trong Men of the Harem - Ảnh: Naver

Sau thành công của tiểu thuyết mạng, phim tiếp tục được chuyển thể thành webtoon. Phiên bản truyền hình hiện đang được phát triển với sự tham gia của nữ diễn viên Suzy trong vai nữ hoàng đế. Dàn diễn viên còn có Lee Jong Won, Shin Seung Ho và Dex.

Nội dung Men of the Harem tập trung vào mối quan hệ giữa nữ hoàng đế và các nam phi tần trong hậu cung. Bên cạnh yếu tố tình cảm, phim dự kiến khai thác những mâu thuẫn, âm mưu và cuộc đấu tranh quyền lực xoay quanh vị trí hoàng đế.

Dự án còn lại là Sister, I Am the Queen in This Life, chuyển thể từ tiểu thuyết mạng bắt đầu đăng tải trên Naver Web Novel vào năm 2020.

Kim Tae Ri được kỳ vọng sẽ đóng chính Sister, I Am the Queen in This Life - Ảnh: Naver

Câu chuyện xoay quanh Ariadne, cô gái bị vị hôn phu, chị gái và cha mẹ ruồng bỏ. Sau những biến cố, nhân vật chính quay ngược thời gian trở về 15 năm trước. Mang theo những ký ức về cuộc đời đã qua, Ariadne quyết tâm trả thù những người từng phản bội mình và tìm cách trở thành hoàng hậu.

Nữ diễn viên Kim Tae Ri có thể đảm nhận vai nữ chính Ariadne và đang tích cực xem xét. Đạo diễn Jung Dae Yoon, người từng chỉ đạo bộ phim Reborn Rich, dự kiến đảm nhận vai trò đạo diễn cho dự án.

Theo Herald Corp, việc các tiểu thuyết giả tưởng hoàng gia nổi tiếng liên tiếp được chuyển thể cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với nguồn nội dung này trên thị trường phim Hàn Quốc. Tuy nhiên, bài toán đặt ra với các nhà sản xuất là làm sao giữ được thế giới giả tưởng và sức hấp dẫn của nguyên tác, đồng thời xây dựng câu chuyện có tính thuyết phục khi chuyển thể thành phim truyền hình.