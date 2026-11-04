Hoàng hậu tái hôn: Tham vọng bom tấn vẫn còn dang dở

Hoàng hậu tái hôn gây chú ý với bối cảnh cung đình phương Tây được đầu tư quy mô lớn - Ảnh: Disney+

Chiều 3-11, series Hoàng hậu tái hôn chính thức ra mắt trên Disney+, sớm hơn 1 ngày so với dự kiến. Đây là một trong những phim trọng điểm của nhà Disney+, được kỳ vọng sẽ là cú nổ lớn sau 1 năm khá ảm đạm về thành tích của "ông lớn" này.

4 tập đầu nhận được sự quan tâm nhờ câu chuyện nhiều kịch tính, diễn xuất nổi bật và bối cảnh giả tưởng phương Tây. Tuy nhiên, những hạn chế trong thiết kế nội thất, trang phục và nội dung khiến phim chưa đạt đến mức hoàn thiện được kỳ vọng.

"Tình tay tư" rối rắm trong Hoàng hậu tái hôn

Hoàng hậu tái hôn chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên. Nguyên tác thuộc dòng lãng mạn giả tưởng, từng ghi nhận gần 3 tỉ lượt xem toàn cầu và được phát hành bằng 10 ngôn ngữ. Sức hút của phim tiếp tục được khai thác qua các phiên bản webtoon, audio drama và hoạt hình truyền hình tại Nhật Bản.

Phiên bản truyền hình do đạo diễn Jo Soo Won thực hiện, gồm 10 tập, với sự tham gia của Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Se Young và Lee Jong Suk.

Tạo hình hoàng hậu của Shin Min Ah trong phim - Ảnh: Disney+

Phim lấy bối cảnh Đế quốc Phương Đông, xoay quanh Navier (Shin Min Ah), vị hoàng hậu xuất thân từ gia đình quý tộc, được nuôi dưỡng để trở thành người đồng hành hoàn hảo của hoàng đế.

Navier và Sovieshu (Ju Ji Hoon) lớn lên bên nhau, kết hôn từ khi còn trẻ và cùng cai trị đế quốc.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tưởng chừng bền vững bắt đầu xuất hiện rạn nứt khi cả hai chưa có người thừa kế, khiến hoàng thất đứng trước những bất an về tương lai.

Biến cố xảy ra trong một chuyến đi săn. Khi Navier gặp nguy hiểm trước sự tấn công của quái vật và phải liều mình bảo vệ hoàng đế, Sovieshu lại cứu Rashta (Lee Se Young), một nữ nô lệ bỏ trốn đang bị những kẻ săn bắt người truy đuổi.

Sau khi đưa cô về cung điện, vị hoàng đế dần bị Rashta mê hoặc và tuyên bố muốn đưa cô vào cung làm tình nhân, bất chấp sự phản đối của hoàng hậu. Điều này cũng khiến cho mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng.

Những màn đối đầu tình cảm và tranh giành quyền lực tạo nên màu sắc kịch tính cho Hoàng hậu tái hôn - Ảnh: Disney+

Cuộc tranh giành quyền lực trong hoàng thất tiếp tục phức tạp khi Albani (Jung Young Joo), phu nhân Đại Công tước, tìm cách nhận Rashta làm con nuôi nhằm tạo thế lực đối trọng với Navier.

Giữa những rối ren ấy, Heinrey (Lee Jong Suk), hoàng tử Vương quốc Phương Tây, xuất hiện và mở ra khả năng về một mối quan hệ mới với Navier.

Các tập đầu chủ yếu tập trung khắc họa chân dung các nhân vật, đồng thời đặt nền móng cho những mối quan hệ và xung đột trong hoàng thất. Nhịp phim được đẩy nhanh với hàng loạt tình tiết ngoại tình, tranh giành sự sủng ái và âm mưu quyền lực, tạo nên màu sắc kịch tính đặc trưng của dòng phim cung đấu.

Dàn sao sáng, chất lượng gây tiếc nuối

Điểm sáng rõ nhất của Hoàng hậu tái hôn nằm ở diễn xuất của dàn diễn viên. Shin Min Ah thể hiện khá tốt hình ảnh Navier với phong thái điềm tĩnh, kiêu hãnh và khả năng kiểm soát cảm xúc.

Navier phải đối mặt với nỗi đau khi bị chồng phản bội, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh và phong thái của một hoàng hậu. Sự điềm đạm của nhân vật càng làm nổi bật nét đối lập với Rashta, người luôn tỏ ra ngây thơ nhưng ẩn chứa nhiều tham vọng.

Lee Se Young được đánh giá là sáng nhất trong 4 tập đầu tiên - Ảnh: Disney+

Lee Se Young là một trong những nhân tố nổi bật nhất. Với vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu nhưng ẩn chứa nhiều tham vọng, Rashta được xây dựng thành nhân vật dễ kích thích cảm xúc của người xem. Nữ diễn viên thể hiện khá thuyết phục sự chuyển biến giữa vẻ yếu đuối bên ngoài và những toan tính bên trong.

Ju Ji Hoon cũng tạo được dấu ấn với hình tượng Sovieshu kiêu ngạo, độc đoán và thiếu sự hối lỗi trước hành động ngoại tình. Còn Lee Jong Suk mang đến sức hút cho Heinrey bằng phong thái tự tin, chủ động và những màn tán tỉnh duyên dáng.

My Daily nhận xét dù được đầu tư hàng trăm tỉ won, không gian nội thất trong cung điện lại gợi liên tưởng đến những quán cà phê phòng thoát hiểm phổ biến ở khu Hongdae (Seoul).

Sự tương phản giữa ngoại cảnh hoành tráng, trang phục cầu kỳ và nội thất thiếu vẻ xa hoa khiến hiệu quả đầu tư bị đặt dấu hỏi - Ảnh: Disney+

Osen đánh giá diễn xuất của dàn diễn viên là điểm cộng, nhưng chất lượng tổng thể vẫn còn thiếu khoảng 2% để đạt đến kỳ vọng. Đặt cạnh Bridgerton, phim chưa tạo được sự chỉn chu tương đương về phục trang và hình ảnh. Một số bộ trang phục bị nhận xét giống đồ cosplay, thiếu hài hòa với diễn viên.

Còn Oh My News cho rằng Hoàng hậu tái hôn đang đứng giữa ranh giới của một bộ phim giả tưởng quy mô lớn và chương trình tái hiện tình huống truyền hình Mysterious TV Surprise.

Phim sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng, bối cảnh được đầu tư nhưng cách kể chuyện đôi lúc vẫn tạo cảm giác thiếu tự nhiên, giống phim tái hiện hơn là một series giả tưởng có độ hoàn thiện cao.