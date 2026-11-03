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'Hoàng hậu tái hôn' phát hành sớm, Ju Ji Hoon không ngại bị chỉ trích

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Sau khi ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Busan, 'Hoàng hậu tái hôn' (The Remarried Empress) chính thức phát hành toàn cầu trên Disney+ từ ngày 3-11, sớm hơn một ngày so với lịch dự kiến.

Trailer The Remarried Empress

Theo OSEN, thông tin được công bố bất ngờ tại buổi giới thiệu phim Hoàng hậu tái hôn diễn ra sáng 3-11 ở Seoul (Hàn Quốc). Thay vì lên sóng ngày 4-11 như kế hoạch ban đầu, bốn tập đầu tiên của bộ phim được phát hành trên Disney+ lúc 17h cùng ngày.

Hoàng hậu tái hôn chuyển thể từ web novel có gần 3 tỉ lượt xem

Hoàng hậu tái hôn thuộc thể loại tình cảm giả tưởng, xoay quanh Navier (Shin Min A), hoàng hậu của Đế quốc Đông Đại. Cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ khi hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) phải lòng Rashta (Lee Se Young), một nữ nô lệ xinh đẹp. Thay vì chấp nhận ly hôn, Navier yêu cầu được tái hôn với hoàng tử Heinrey (Lee Jong Suk) của Vương quốc phương Tây.

Phim được chuyển thể từ web novel cùng tên, tác phẩm đã đạt hơn 2,97 tỉ lượt xem và được phát hành dưới dạng webtoon, dịch sang 10 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh, Tây Ban Nha và Nhật Bản. Việc chuyển thể thành phim người đóng từng thu hút sự chú ý lớn nhờ thế giới giả tưởng rộng lớn cùng lượng độc giả quốc tế đông đảo.

- Ảnh 1.

Dàn diễn viên chính của Hoàng hậu tái hôn tại buổi giới thiệu phim ở Seoul - Ảnh: News1

Bộ phim đánh dấu lần đầu Shin Min A trở lại màn ảnh nhỏ sau khi kết hôn vào tháng 12-2025. Cô cũng tái hợp Ju Ji Hoon sau hai dự án trước đó là phim truyền hình The Devil (2007) và phim điện ảnh Kitchen (2009). Trong phim mới, cả hai tiếp tục vào vai một cặp đôi có mối quan hệ đổ vỡ.

Ju Ji Hoon cũng trở lại với hình tượng hoàng đế sau 20 năm kể từ vai thái tử Lee Shin trong phim truyền hình Goong (2006). Tại họp báo, nam diễn viên chia sẻ anh biết nhân vật hoàng đế Sovieshu có thể khiến khán giả khó chịu. 

Đồng thời anh nói đã hoạt động trong ngành giải trí hơn 20 năm, đọc qua hàng trăm nghìn bình luận nên sẵn sàng đón nhận chỉ trích, miễn là khán giả thích bộ phim.

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Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng và webtoon nổi tiếng cùng tên - Ảnh: Disney+

Lee Jong Suk đảm nhận vai hoàng tử Heinrey, người có khả năng biến thành chim để tiếp cận Navier. Nam diễn viên cho biết từng đọc web novel và webtoon trước khi nhận lời tham gia. 

Anh cũng tiết lộ quá trình thực hiện hình ảnh chú chim bằng kỹ xảo máy tính (CG) đòi hỏi nhiều trao đổi với ê kíp, bởi tạo hình nhân vật được thiết kế dựa trên những đường nét khuôn mặt của mình.

Đạo diễn Jo Soo Won cho biết ê kíp cố gắng giữ tinh thần nguyên tác, đồng thời lựa chọn sắc thái nằm giữa web novel có phần nghiêm túc và webtoon tươi sáng, giàu tính giải trí hơn. Phim gồm 10 tập, phát hành hai tập mới vào mỗi thứ Tư hằng tuần sau đợt ra mắt bốn tập đầu tiên ngày 3-11.

- Ảnh 3.Ju Ji Hoon phản bội Shin Min Ah, 'cặp kè' Lee Se Young trong phim mới

The remarried empress, Good partner 2, The blue road... là những phim Hàn đáng chú ý trong tháng 11 này.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Hoàng hậu tái hôn The Remarried Empress Joo Ji Hoon Shin Min Ah Lee Jong Suk

    Dòng sự kiện: Thế giới phim Hàn

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